Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da Duma üyesinin evlerine el kondu /21 Haziran 2022 11:01

Almanya’da Duma üyesinin evlerine el kondu

Almanya’da Rusya’ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde ilk kez eve el koyma yoluna gidildi. Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma’nın üyesi olduğu gerekçesiyle bir Rus vatandaşının Münih kentinde sahip olduğu üç apartman dairesine ve bir banka hesabına el kondu

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Münih Birinci Bölge Başsavcısı Anne Leiding, bilindiği kadarıyla yaptırımlar çerçevesinde ilk kez banka hesabı gibi varlıkların dondurulması dışında gayrimenkule el koyma yoluna gidildiğini belirtti. El konulan banka hesabına üç daireden ayda toplam 3 bin 500 Euro kira yattığı bildirildi. Üç dairede yaşayan kiracıların evlerde oturmayı sürdürebileceği, sadece kirayı ev sahibi yerine Münih İdare Mahkemesi’ne ödeyecekleri kaydedildi. Söz konusu Duma üyesinin, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki Rus yanlısı ayrılıkçı ‘halk cumhuriyetleri’ni tanıma yönünde oy kullandığı ve bu nedenle 23 Şubat tarihinden bu yana AB’nin yaptırımlar listesinde yer aldığı bildirildi.

 
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