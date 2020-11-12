Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da durum çok ciddi: Hastanelerin yarısı kapasitesini doldurdu /12 Kasım 2020 16:17

Almanya’da durum çok ciddi: Hastanelerin yarısı kapasitesini doldurdu

Almanya’da kısmi karantinaya rağmen korona vakalarındaki tehlikeli artışın durdurulamaması üzerine Robert Koch Enstitüsü acil uyarılarda bulundu. Enstitü Başkanı Prof. Lothar Wieler, “Durum çok ciddi” dedi.

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BASIN toplantısı düzenleyen Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, hastanelerin yarısının kapasitesinin sınırına dayandığını, bu gidişle kısa bir zaman içinde hastaların en iyi tedaviyi göremeyebileceğini söyledi. Robert Koch Enstitüsü bugün bir günlük vaka sayısını yaklaşık 22 bin olarak açıkladı. Vaka sayısının dünden 3 bin 400 daha fazla olduğuna dikkat çekildi. Belirsiz vaka sayısının da hesaba katılması durumunda asıl vaka sayısının 4, 5 kat daha fazla olduğu kaydedildi. 

PERSONELE DE BULAŞIYOR

Enstitü Başkanı Prof. Wieler, vaka sayısının 60 yaş üzeri insanlarda arttığını, bu nedenle hastanede yoğun bakımda tedavi gören korona hasta sayısının son haftalarda iki katına çıktığını söyledi ve şöyle dedi: “Vaka sayısı yükseldikçe, hastane personeline de bulaşma riski artıyor. Karantinaya giren sağlık personeli sayısı çoğalıyor. 11 Kasım tarihi itibariyle 1289 hastanede 3 bin 127 korona hastası yoğun bakımda tedavi görüyor. Son haftalarda yoğun bakım hasta sayısı ikiye katladı. Hastanelerin yarısı yer, personel ve entübe cihazında kapasitesinin kısıtlı ya da dolduğunu bildirdi. Vaka sayıları çok çok yüksek. Böyle devam ederse, gelecek haftalarda durum çok daha kötüleşebilir. Hastalar her yerde istenilen tedaviyi göremeyebilir.”

ÖNLEMELİYİZ

Vaka sayısındaki artış hızının biraz zayıflamasının kendisini iyimser kıldığını belirten Prof. Wieler, bunun böyle kalacağının bir garantisi olmadığını söyledi ve “Vaka sayısı artışını mutlaka önlemeliyiz” diye konuştu. Prof. Wieler, bu durumun daha uzun süreceğini belirterek, önlemlere uzun süre daha uymaya hazır olmak gerektiğini kaydetti. Wieler, insanları sosyal mesafe, sosyal temas ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaya, buluşmaları zorunlu olmadığı sürece en aza indirgemeye çağırdı.
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