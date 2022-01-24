Almanya’da elektrik faturalarındaki ek vergi kaldırılacak

Almanya’da elektrik fiyatları artarken hükümet vatandaş üzerindeki yükü azaltmak için harekete geçti. 1 Ocak 2021’de yürürlüğe giren “yenilenebilir enerji kaynakları yasası” (EEG) gereğince elektrik faturalarına yansıtılan katma değer vergi (KDV) en büyük vergi oranına sahip oldu. Almanya hükümeti, yüksek fiyatlı faturaların insanları mağdur etmemesi için 1 Ocak 2022’de EGG vergisini yüzde 43 indirdi. Söz konusu indirim 83 milyon nüfusa sahip Almanya’nın bütçesine yıllık 3,25 milyon Euro ek harcama getirecek.







Almanya hükümeti 1 Ocak 2023 tarihinde EGG vergisinin iptal edileceğini duyurmuştu. Ancak hükümet, faturalara yansıyan ek ücretin planlanan tarihten daha önce kaldırılabileceğini söyledi.





ELEKTRİK FATURALARINDA YÜZDE 63,7 ARTIŞ





Euronews’in haberine göre EGG vergisi 2022 yılı boyunca kaldırılmadığı takdirde ticari rakamlara göre Almanya’da 4,2 milyon hane bu yıl elektrik ödemelerinde yüzde 63,7 artış ile karşı karşıya kalacak. 3,6 milyon hane halkı ise yüzde 62,3 daha fazla yakıt faturası ödeyecek.





“FEDERAL HÜKÜMET HALK İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞMALIDIR”





Sosyal Demokrat Partisi (SPD) eş başkanı Lars Klingbeil elektrik faturalarına yansıtılan ek ücreti iptal ederek milyonlarca hanenin fatura yükünü azaltabileceklerini belirtti. EGG vergisi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Klingbeil, “Federal hükümet yüksek fiyatlı faturalar ile mücadele eden halka yardımcı olmak için daha fazla şey yapmalıdır”dedi.





İSVEÇ HÜKÜMETİ DE HANE BAŞINA 200 EURO ENERJİ YARDIMI YAPIYOR





Öte yandan 13 Ocak 2022 tarihinde İsveç hükümeti de elektriğe gelen yüzde 266 zam üzerine yüksek fiyatlı faturalardan mağdur olan halk için 590 milyon Euro bütçe ayırdıklarını ve 3 ay boyunca hane başına 200 Euro enerji yardımı yapacaklarını duyurmuştu.





TÜRKİYE’DE ELEKTRİĞE SON BİR YILDA YÜZDE 72 ZAM





Türkiye’de ise 2021 ve 2022 yılının ilk yarısı göz önüne alındığında elektrik 1 sene içinde yüzde 72 zamlandı. 1 Ocak 2022’den itibaren mesken abonelerine aylık elektrik tüketimi için 150 kWh 1.37 TL, 150 kWh üstündeki tüketimler için ise 2.06 TL’lik yeni bir fiyat düzenlemesi yapıldı. Böylece elektriğin birim fiyatı ilk kademe kullanımında yüzde 50 ve ikinci kademede yüzde 125’e kadar arttı.