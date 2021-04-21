Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da ‘Enfeksiyon Koruma Yasası’ kabul edildi /21 Nisan 2021 19:14

Almanya’da ‘Enfeksiyon Koruma Yasası’ kabul edildi

Almanya’da federal mecliste yapılan oylamada salgına karşı daha etkili olabilmek için hazırlanan yeni "Enfeksiyon Koruma Yasası" kabul edildi.

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Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Almanya'da yasa değişikliği yapıldı. Almanya federal meclisinde yapılan oylamada salgına karşı daha etkili olabilmek için hazırlanan yeni “Enfeksiyon Koruma Yasası” kabul edildi. Yapılan oylamada meclisin 3'te 2'si yasa değişikliğine “evet” oyu verdi.

Yasa ile Covid-19 salgının karşı 16 eyaletten oluşan Almanya'da her eyaletin farklı uygulama yapmasına son verilecek. Eyaletler meclisinin yasa için yarın özel oturum için toplanması beklenirken, yasanın kısa bir süre içince kanunlaşması planlanıyor.

YASAYA KARŞI PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Yasanın mecliste tartışıldığı sırada ise meclis binası dışında yasa karşıtları protesto düzenledi. Meclis binası polis tarafından güvenlik kordonuna alırken, başkent Berlin'in merkezinde 2 binden fazla polis görevlendirildi.

YENİ ENFEKSİYON YASASI NELERİ KAPSIYOR?

Yeni Enfeksiyon Koruma Yasası kapsamında, bir hafta içinde 100 bin kişinin yaşadığı bir bölge veya şehirde 100 yeni vaka olması durumunda, saat 21.00'den saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Salgında virüsün bulaşma katsayısı 200’ü aşarsa okullar kapatılacak. Ölüm durumunda cenaze merasimine 15 kişiye kadar kişinin bir araya gelmesine izin verilecek.

Yasada yapılan değişikliğe ek olarak, şirketlere corona testleri yapma yükümlülüğü de getirildi. Değiştirilmiş bir iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği taslağı, şirketlerin çalışanlarına haftada bir test yaptırmasını şart koşuyor. 100 yeni vaka sayısına ulaşan bölgelerde süpermarketler, eczaneler, benzin istasyonları gibi acil ihtiyaçlar için satış noktaları haricindeki mağazalar ile müzeler, tiyatrolar, yüzme havuzları veya hayvanat bahçeleri gibi kültür ve eğlence tesisleri kapatılacak. Restoranların sadece gel al ve paket servis şeklinde hizmet verecek.
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