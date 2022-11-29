Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da enflasyon yavaşladı /29 Kasım 2022 16:44

Almanya’da enflasyon yavaşladı

Almanya’da enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 10 arttı, aylık bazda ise yüzde 0,5 geriledi.

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Almanya’da kasım ayı tüketici enflasyonu öncü verileri belli oldu. Buna göre, tüketici fiyatları önceki aya göre yüzde 0,5 geriledi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Aylık enflasyon beklentisi yüzde 0, yıllık enflasyon beklentisi yüzde  10,6 düzeyindeydi. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 10,4 artmıştı.

Enflasyondaki gerileme nedeniyle Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentisini güçlendi.

AB UYUMLU ENFLASYON YÜZDE 11,3
Almanya'da AB uyumlu tüketici fiyatları ise kasım ayında yüzde 11,3 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi 11,4 oranında gelmesi yönündeydi. Ekim ayında ise yüzde 11,6 artış yaşanmıştı.

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