Almanya’da esrar yasallaşıyor

Koalisyon anlaşmasında, hükümetin bu şekilde uyuşturucu üretimi ve dağıtımını yeraltı dünyasına bırakmak yerine, örneğin esrar olarak da bilinen Hint kenevirinin devlet kontrolü altında satılmasıyla, uyuşturucu amaçlı kullanılan tehlikeli maddelerin, kimyasal içeriklerin yol açtığı zararların önlenebileceği vurgulanmıştı.







O dönemde özellikle muhafazakar partilerden ve Katolik Kilisesi‘nden gelen itirazlarda, esrarı zararsızmış gibi göstermenin daha çok kişiyi uyuşturucu kullanmaya teşvik edebileceği dile getirilmişti. Çok sayıda sağlık uzmanı da, özellikle gençlerde esrarın bir kez kullanılsa da beyne zarar verdiğine, bağımlılık riskinin de çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Ancak Federal Hükümet bu itirazlara rağmen kenevirin serbest bırakılması konusunda düğmeye bastı ve resmen çalışmalara başladı.





Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Alman Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşan ve 200’e yakın uzmanın dahil olduğu bir çalışma grubunun önümüzdeki haftalarda bir araya gelerek, en geç sonbahar dönemine kadar konuyla ilgili yasal düzenleme tasarısı hazırlamaları kararlaştırıldı. Yapılacak yasal düzenlemede, yetişkinlere keyif amaçlı kenevir satışının serbest bırakılması ve kontrollü kullanımına izin verilmesi hedefleniyor.





Esrarda Hollanda modeli

Almanya’daki esrar serbestliğinin Hollanda’daki modelden örnek alınacağı belirtiliyor. Hollanda’da lisanslı kafelerde 5 grama kadar esrar satışına izin veriliyor. Almanya’da da esrar satışının lisans verilmiş işletmelerce gerçekleştirileceği, bu sayede de satılan esrarın denetlenebilir olacağı belirtiliyor.





Devletten özel lisans alan söz konusu işletmeler, mekanlarda sadece kalite kontrolü yapılmış kenevir ve kenevir mamüllerini satabilelecek. Söz konusu mekanlara sadece 18 yaşından büyükler, yani yetişkinler girebilecek. Geçtiğimiz yıllarda da benzer uygulamalarla, Holanda’nın yanısıra, Portekiz, İspanya ve Danimarka gibi AB üyesi bazı ülkeler ve ABD'de bazı eyaletlerde de esrarın özel lisanslı işletmelerde satışı serbest bırakılmıştı.





Siyasi çevreler, tasarının sonbahar aylarında Federal Meclis’te oylanmasından sonra, esrar satışının serbst olması kararının 2023 başında yürürlüğe gireceğini tahmin ediyor. Türkiye’de ot olarak da tanımlanan esrar Almanya'da en yaygın olarak kullanılan uyuşturucu. Yapılan anketlere göre her dört kişiden biri en az bir kez Hint keneviri kullandığını kabul ediyor. Bu arada kamuoyu araştırmaları, halkın yüzde 60’nın esrar tüketiminin serbest bırakılmasınden yana olduğunu gösteriyor. Almanlar‘ın üçte biri ise herkesin kendi ihtiyacı kadar kenevir üretebilmesini ve hafif uyuşturucu piyasasının devlet tarafından düzenlenmesini istiyor.





Merkel, ağır hastalara esrar satışını serbest bırakmıştı





Eski Başbakan Angela Merkel döneminde, 2017 yılında Federal Hükümet esrarın ağır hastaların tedavisinde kullanılmasına izin veren yasaya yeşil ışık yakmıştı. Söz konusu düzenlemeyle, başka hiçbir tedavinin sonuç vermediği aşırı ağrıları olan hastalar doktor reçetesi ile eczaneden esrar temin edebiliyorlar, masrafları da Sağlık Bakanlığı tarafından üstleniliyor. Çok sayıda tıp uzmanına göre, esrar içmek ya da kenevirli tabletler kullanmak kanser, HİV, Parkinson ve sinir sistemi hastalığı olan MS hastalarına olumlu etki yapıyor ve ağrıları dindiriyor.