Almanya’da ev arayan üç göçmenden biri ayrımcılığa uğruyor





FRANKE, ev arayan göçmen kökenlilerin ayrımcılığa uğradıklarının tespit edildiğini belirterek, bunun ülke için ciddiye alınması gereken çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Bugüne kadar kendilerine bildirilen bin 400 şikâyet dosyası olduğunu vurgulayan Franke, “Yabancı bir isim ya da aksanlı konuşmalar, ev tanıtımları konusunda davetiye almamanız için yeterli. Maalesef çoğu zaman ırkçı emlak ilanları, günlük görülür hale geldi” ifadesini kullandı.

Franke, emlak piyasasında ayrımcılığın kanunen yasak olduğunu ve ayrımcılığa uğradığını hisseden kişilerin mutlaka ilgili kurumlara şikâyette bulunması gerektiğini söyledi. Yapılan bir ankette ev arayan kişilerin yüzde 83’ünün çeşitli nedenlerle ayrımcılığa uğradığının ortaya çıktığına dikkati çeken Franke, aynı ankette göçmenlerin toplu taşıma araçlarında yüzde 67, eğlence mekanlarına girişte yüzde 61, okulda yüzde 57 ve iş piyasasında yüzde 52 ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti.