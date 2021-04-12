Almanya’da haftalarca sürecek 'Tam kapanma' için hazırlanıyor

Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun’un hafta sonu eyaletlerin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde, ülke genelinde vaka sayısının artması nedeniyle kısıtlamaların haziran ayı ortalarına kadar sürdürüleceği sinyali verdiğine dikkat çekildi.



Federal hükümetin 100 bin kişi başına 7 gün içinde vaka sayısının 100’ü geçen bölgelerde tam kapanma uygulamasında ısrarlı olduğu da belirtildi. Vaka sayısının 200’ü geçen bölgelerde ise yuvaların ve okulların da kapatılarak tam kapanma uygulanmasının planlandığı da açıklandı. Planlanan kısıtlamaların ve tam kapanmanın mayıs ayı sonuna, hatta haziran ayı ortalarına kadar süreceğinden hareket edildiği de belirtildi.





BAKANLAR KURULU’NDA GÖRÜŞÜLECEK

Eyaletlerin farklı uygulamalarda ısrar etmeleri üzerine alınan kararların Almanya genelinde geçerli olması için Başbakan Angela Merkel’in Salgından Koruma Yasası’nda değişiklik içeren tasarının Bakanlar Kurulu’nun yarınki toplantısında ele alınacağı belirtildi. Tasarının Federal Meclis’in çarşamba günkü oturumunda daha sonra da Eyaletler Meclisi’nde ele alınacağı öngörüldü.





SIKI ÖNLEMLER

Salgından Koruma Yasası’nda değişiklik içeren tasarıda şunlar yer alıyor:

— Bir aileden insanlar günde başka bir aileden en fazla bir kişiyle görüşebilir. 14 yaşından küçükler muaf tutulacak.

— Saat 21.00-05.00 arası sokağa çıkmak yasak. Ancak doktora gitmek, hayvanların ihtiyaçlarını gidermesi gibi acil durumlar ile çalışmak mecburiyetinde olanlar bundan muaf.

— Parklar, yüzme havuzları, spor merkezleri, barlar, diskotekler kapalı tutulacak.

— Kafeler ve lokantalar sadece ‘gel-al’ ve paket servisi hizmeti verebilecek.

— İşverenler çalışanlarına işyerlerine gitmelerine gerek kalmadan evden çalışma ‘Homeoffice’ imkânı sağlayacak.

— Yiyecek-içecek satan marketler, eczaneler ve petrol istasyonları hariç tüm mağazalar kapalı kalacak.

— Sinemalar, tiyatrolar, müzeler, hayvanat bahçeleri ve konser salonları kapalı kalacak.

— Otobüslerde, tramvaylarda, metrolarda, taksilerde FFP2 tipi maske takılacak.

— Turistik seyahatlerde otellerde konaklamak yasak.

— 100 bin kişi başına vaka sayısının 7 gün içinde 200’ü aştığı bölgelerde ilk ve orta dereceli okullar kapalı tutulacak.



