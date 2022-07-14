Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da her eve ek 5000 euro doğalgaz maliyeti /14 Temmuz 2022 11:06

Almanya’da her eve ek 5000 euro doğalgaz maliyeti

Rusya’dan gelen gazın azalması ve katlanan gaz- kalorifer yakıtı fiyatları Alman halkını vurmaya başladı. Daire başı yıllık gaz ödemeleri 5000 Euro artıyor. Başbakan Scholz, "Bu maliyetlerin altından kalkamayız. Sübvanse edemeyiz" dedi. Kiracılar ve ev sahipleri büyük şokta.

SHABER3.COM

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın “kaybedeni” olan Almanya'da enerji krizi büyüyor.

Özellikle gaz ve kalorifer yakıtı fiyatlarının yükselmesi, kişi başı ısınma maliyetlerini iki kattan fazla artırdı. Almanya Başbakanı Scholz, “Bu maliyeti biz sübvanse edemeyiz” diyerek, kiracı ve ev sahiplerini ateşe attı.

AİLE BAŞI EN AZ 5000 EURO ARTIŞ

Rusya'dan gelen gazın sadece tek boru hattına düşmesi, maliyetlerin artması, onun da bakım nedeniyle şu anda durmuş olması, ortalığı iyice karıştırdı.

Yapılan hesaplamalara göre, şu anki fiyatlarla tek kişinin aylık gaz masrafı 229 Euro artarak, 344 Euro'ya yükselecek.

İki kişinin gaz faturası 317 euro artarak aylık 476 Euro olacak. Yani bu çift yılda yaklaşık 3800 Euro fazla ödeyecek. Ev başı toplam ısınma gideri 6000 Euro'yu aşacak.

Üç kişilik bir ailenin masrafı 385 Euro artacak ve aylık ısınma gideri 579 Euro olacak. Yılda ise 4624 Euro daha fazla ödeyecek. Yıllık gider 7000 Euro'ya yaklaşacak.

Dört kişilik bir ailenin gaz gideri ayda 422 Euro'luk artışla, 635 Euro'ya yükselecek. Bu aile, yılda yaklaşık 5100 Euro daha fazla ödeyecek.

HERKES DAVALIK OLACAK

Bu durum, hem kiracılar hem de ev sahipleri için büyük sorun olacak. Kiracılar bunu ödeyemezse, ev sahipleri ödemek zorunda kalacak ve sonuçta kiracıdan talep edecek.


Peş peşe alacak davalarının ve tahliye davalarının gelmesi bekleniyor. Bu durumdan kurtulmak için şu anda alternatif enerji kaynakları aranırken Başbakan Scholz, “Tüm bu yüksek fiyatları sübvanse edemeyiz. Dünyada hiç bir ülke bunu yapamaz” dedi.

TEK BORU HATTI DA KAPALI

Bu arada, Almanya’ya gaz sağlayan tek boru hattı Golf Stream I de bakım nedeniyle kapalı. Kanadalı şirket, bakım işini Almanlar’a devretti.

Yıllık bakımın bitmesinin ardından Rusya’nın bu hattan tam kapasiteli gaz akışını sağlayıp sağlamayacağı bilinmiyor. Bu da, Almanya’nın enerji sıkıntısını artırıyor. Almanya, ithal ettiği gazın yaklaşık yüzde 60’ını Rusya’dan alıyor. Kalan bölüm ise Norveç’ten ve çok azı da diğer ülkelerden.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’da her eve ek 5000 euro doğalgaz maliyeti Sonraki Haber >>

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

"Amerika’nın Stonehenge'i" olarak bilinen yapı havaya uçuruldu

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:24:36