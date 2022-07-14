Almanya’da her eve ek 5000 euro doğalgaz maliyeti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın “kaybedeni” olan Almanya'da enerji krizi büyüyor.





Özellikle gaz ve kalorifer yakıtı fiyatlarının yükselmesi, kişi başı ısınma maliyetlerini iki kattan fazla artırdı. Almanya Başbakanı Scholz, “Bu maliyeti biz sübvanse edemeyiz” diyerek, kiracı ve ev sahiplerini ateşe attı.





AİLE BAŞI EN AZ 5000 EURO ARTIŞ





Rusya'dan gelen gazın sadece tek boru hattına düşmesi, maliyetlerin artması, onun da bakım nedeniyle şu anda durmuş olması, ortalığı iyice karıştırdı.





Yapılan hesaplamalara göre, şu anki fiyatlarla tek kişinin aylık gaz masrafı 229 Euro artarak, 344 Euro'ya yükselecek.





İki kişinin gaz faturası 317 euro artarak aylık 476 Euro olacak. Yani bu çift yılda yaklaşık 3800 Euro fazla ödeyecek. Ev başı toplam ısınma gideri 6000 Euro'yu aşacak.





Üç kişilik bir ailenin masrafı 385 Euro artacak ve aylık ısınma gideri 579 Euro olacak. Yılda ise 4624 Euro daha fazla ödeyecek. Yıllık gider 7000 Euro'ya yaklaşacak.





Dört kişilik bir ailenin gaz gideri ayda 422 Euro'luk artışla, 635 Euro'ya yükselecek. Bu aile, yılda yaklaşık 5100 Euro daha fazla ödeyecek.





HERKES DAVALIK OLACAK





Bu durum, hem kiracılar hem de ev sahipleri için büyük sorun olacak. Kiracılar bunu ödeyemezse, ev sahipleri ödemek zorunda kalacak ve sonuçta kiracıdan talep edecek.









Peş peşe alacak davalarının ve tahliye davalarının gelmesi bekleniyor. Bu durumdan kurtulmak için şu anda alternatif enerji kaynakları aranırken Başbakan Scholz, “Tüm bu yüksek fiyatları sübvanse edemeyiz. Dünyada hiç bir ülke bunu yapamaz” dedi.





TEK BORU HATTI DA KAPALI





Bu arada, Almanya’ya gaz sağlayan tek boru hattı Golf Stream I de bakım nedeniyle kapalı. Kanadalı şirket, bakım işini Almanlar’a devretti.





Yıllık bakımın bitmesinin ardından Rusya’nın bu hattan tam kapasiteli gaz akışını sağlayıp sağlamayacağı bilinmiyor. Bu da, Almanya’nın enerji sıkıntısını artırıyor. Almanya, ithal ettiği gazın yaklaşık yüzde 60’ını Rusya’dan alıyor. Kalan bölüm ise Norveç’ten ve çok azı da diğer ülkelerden.