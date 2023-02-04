Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da Hessen milletvekili İsmail Tipi hayatını kaybetti /04 Şubat 2023 16:37

Almanya’da Hessen milletvekili İsmail Tipi hayatını kaybetti

Almanya'da Hessen eyaletinin Hristiyan Demokrat Partili milletvekili İsmail Tipi hayatını kaybetti.

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Wiesbaden’deki Hessen eyalet parlamentosundan yapılan duyuruda, 64 yaşındaki Tipi’nin ağır bir hastalık sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Aynı zamanda CDU Hessen Eyaleti Yönetim Kurulu Üyesi olan Tipi, 2006’dan beri Offenbach bölgesindeki Heusenstamm Belediye Meclisi Üyeliği ve Offenbach Bölgesi Bölge Meclisi Üyeliği görevlerini de yürütüyordu.

Hessen Eyaleti Parlamento Başbakanı Astrid Wallmann, İsmail Tipi’nin 12 yaşında Almanya’ya geldiğini, her türlü aşırılıkla mücadele ettiğini, Türk kökenli bir milletvekili olarak 2010’da meclise girdikten sonra çok sayıda göçmen kökenlinin siyasette yer alması için iyi bir rol model olduğunu söyledi.

Tipi’nin cenazesinin gelecek günlerde düzenlenecek resmi törenden sonra Almanya’da toprağa verilmesi bekleniyor.

Aslen İzmirli olan ve 3 dönemdir eyalet milletvekilliği görevini üstlenen Tipi, daha önce Hürriyet Avrupa’da 17 yıl muhabir olarak çalışmıştı.
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