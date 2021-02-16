Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da hızlı corona testleri ücretsiz yapılacak /16 Şubat 2021 19:11

Almanya’da hızlı corona testleri ücretsiz yapılacak

Almanya’da 1 Mart'tan itibaren hızlı corona virüsü (Covid-19) testleri ücretsiz yapılmaya başlanacak.

SHABER3.COM

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, corona virüsüyle mücadele kapsamında ulusal test stratejisinin genişletileceğini ve hızlı antijen testleriyle salgına karşı daha başarılı mücadele verileceğini ifade etti.

Hızlı testlerin yalnızca test merkezlerinde değil, aynı zamanda tıp merkezlerinde, diş hekimliği muayenehanelerinde ve eczanelerde yapılmasının mümkün olabileceğini kaydeden Spahn, 1 Mart’tan itibaren test ücretlerinin federal hükümet tarafından karşılanacağını belirtti. Antijen testlerinin 15 ila 30 dakika arasında sonuç verdiği belirtiliyor.
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