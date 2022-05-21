Almanya’da hortum: 43 yaralı

Paderborn kentinde çatıları söken hortum, kent merkezinde ilerleyerek binalara büyük hasar verdi.







Yetkililer 10 kişinin yaralarının ciddi olduğunu, bir kadının da hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.





Paderborn'un 180 kilometre güneyindeki Wittgert'te de 38 yaşındaki bir adam Cuma günü fırtına nedeniyle hayatını yitirmişti.





Adamın sığındığı bodrumda elektrik akımına kapılarak öldüğü açıklandı.





