Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da hortum: 43 yaralı /21 Mayıs 2022 18:34

Almanya’da hortum: 43 yaralı

Almanya'nın batısında ortaya çıkan bir hortum 43 kişinin yaralanmasına yol açtı.

SHABER3.COM

Paderborn kentinde çatıları söken hortum, kent merkezinde ilerleyerek binalara büyük hasar verdi.

Yetkililer 10 kişinin yaralarının ciddi olduğunu, bir kadının da hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.

Paderborn'un 180 kilometre güneyindeki Wittgert'te de 38 yaşındaki bir adam Cuma günü fırtına nedeniyle hayatını yitirmişti.

Adamın sığındığı bodrumda elektrik akımına kapılarak öldüğü açıklandı.

Paderborn polisinin yaptığı açıklamada "Metal plakaları, yalıtım malzemeleri ve diğer materyalleri söken hortum, bunları kilometrelerce öteye fırlattı" ifadeleri yer aldı.

Paderborn'da yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor.


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