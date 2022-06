Almanya’da IFLC rüzgarı: Müziğin diliyle buluşacaklar!

Dünyanın farklı ülkelerinden Almanya’da sahneye çıkacak öğrenciler dereceye girmek için yarışacak. Yarışmacılar final tarihinde 2 hafta önce Almanya’da bir araya gelerek sahne çalışamaları yapacak.











Ilk etapta ögrencilerin tamamı profesyonel bir orkestra ile birlikte şarkı yarışmasının provalarını canlı bir şekilde yapma imkanı bulabilecek. Etkinliği organize eden yetkililerden alınan bilgiye göre, sahne çalışmalarına katılacak öğrencilerin provaların dışında Almanya’daki tarihi ve turistlik yerler gezdirilecek. Öğrenciler profesyonel müzisyenlerle birlikte müzik aktiviteleri yapma imkanı bulabilecek. 17 Haziran’da yapılacak Colors of Voices ve 18 Haziran’da yapılacak şarkı yarışmalarının finaline katılan bütün öğrenciler daha sonra 26 Haziran’da yapılacak olan IFLC’nin 20.yılına özel hazırlanan ‘Işığın Yükseliği’ (Rise of The Light) müzikaline katılacak. Öğrenciler yine 27 kişilik büyük bir orkestra ile birlikte Işığın Yükselişi çalışmalarında hazır bulunacak.









17-18 Haziran’da North Rhine-Westphalia eyaletinin Paderborn kentinde düzenlenecek olan finallere bu sene 13’ü ‘Türkçe Şarkı Yarışması’ (Colors of Voices Türkçe) ve 13’ü ‘Uluslararası Şarkı Yarışması’ (Colors of Voices) için toplam 26 ülkeden finalistler katılacak.