Almanya’da iki camiye tehdit mektubu

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'da iki camiye eş zamanlı olarak aşırı sağcı tehdit ve hakaret mektupları gönderildiğini açıkladı.





Mektuplardan biri Bavyera eyaleti Dietenhofen beldesine bağlı Sultanahmet Camii'ne gönderildi. Dietenhofen Türk İslam Cemaati Derneği Başkanı Başkanı Hüseyin Yağlı posta kutusunu 5 Kasım 2020 tarihinde saat 18.00'de açtığını belirterek, "Chemnitz mühürlü bir zarf içinde İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir mektup aldım" dedi. Yağlı, Dietenhofen polisinin camiye gelerek zarfı aldığını ve inceleme başlattığını belirtti. Yağlı üç sayfadan oluşan tehdit ve hakaret içerikli mektupta İslam dini ve Muhammed peygamber karşıtı ifadelerin yanı sıra Viyana'daki saldırıdan da bahsedildiğini söyledi.





Diğer mektup ise Baden-Württemberg eyaleti Hüfingen beldesindeki DİTİB'e bağlı Mescid-i Aksa Camii'ne gönderildi. Hüfingen Türk İslam Cemaati Derneği Başkanı Hakan Taşdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada "1996 yılında kurulan ve 230 üyesi bulunan cami derneğiyiz. İlk defa böyle bir saldırının olması açıkçası bizleri üzdü. Yerel yönetimlerle, komşularımızla yakın ilişkiler içerisindeyiz. Kapımız herkese açık olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerde başta komşularımız olmak üzere okullardan ziyaretçi grularını ağırlıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.









Taşdemir mektubun 30 kilometre uzaklıktaki Villingen-Schwenningen'den pul ve damgalı olarak gönderildiğini ve diğer mektup gibi 5 Kasım 2020 tarihinde geldiğini söyledi. Mektubu emniyetle paylaştıklarını söyleyen Taşdemir polisin olayla ilgili inceleme başlattığını belirtti. Mektupta "Böyle devam edin! Zira bir zamanlar Yahudilere (maalesef) yaptıklarımızı size yapacağımız gün çok da uzak değil" ifadeleri yer alıyor.





DİTİB: Cemaatimiz endişeli

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, yıl başından bu yana Almanya genelinde en az 93 caminin saldırı veya tehditlere maruz kaldığını belirterek, Fransa ve Avusturya'daki terör saldırılarından sonra iki camiye yollanan mektupların endişeleri daha da artırdığını söyledi.





Mektupların NSU 2.0 imzasıyla yollandığını söyleyen Atasoy, "2019 yılında bu örgütten genel merkezimize tehdit ve ırkçı içerikli yazılar yollandı. Bu mektuplar da aynı imzayı taşıyor. Özellikle 'Yahudilere yapılanların aynısı yapılacaktır' şeklindeki ifadeler kan dondurucu" dedi.





Konuyu güvenlik birimlerine bildirdiklerini aktaran Atasoy, "Federal İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir komisyon bu tür saldırılarla ve tehditlerle ilgileniyor. Gerekli adımları atıyorlar. Bu da bize güven veriyor. Umarım bu mektupları yazan kişi ya da kişiler bir an önce yakalanır. Cemaatimiz endişe ediyor ve üzülüyor" diye konuştu.









NSU 2.0 imzası taşıyan mektuplar

Almanya'da NSU 2.0 imzasıyla gönderilen ırkçı tehdit mektuplarının sayısı 17 Eylül 2020 tarihi itibarı ile 88'i buldu. İlk mektup, Ağustos 2018'de Frankfurtlu avukat Seda Başay-Yıldız'a gönderildi. Berlinli kabare sanatçısı İdil Baydar, Sol Parti milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut'un yanı sıra Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter, Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Die Welt muhabiri Deniz Yücel NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu alan isimler arasında. Mektupları gönderen kişiler 8'i Türkiye kökenli 10 kişiyi katleden ırkçı Nasyonalist Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün devamı oldukları izlenimi vermek için mektupları NSU 2.0 imzasıyla postalıyor.





Almanya'da başlatılan soruşturmada bazı mektuplar postalanmadan önce Hessen, Hamburg ve Berlin polisinin bilgisayarlarında adres benzeri kişisel bilgilerin sorgulandığı ortaya çıkmıştı. Soruşturmada her üç eyalette bazı polis memurları şüpheli sıfatıyla ifade verirken Hessen polisi içinde aşırı sağcı bir yapılanma olduğu yönünde şüphe oluşmuştu. Soruşturma sürerken Hessen Eyalet Teşkilatı Başkanı Udo Münch 14 Temmuz 2020 tarihinde istifa etmek zorunda kalmıştı.