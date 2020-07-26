Almanya’da ikinci dalga alarmı: Vakalar yükseldi, enstitü acil çağrı yaptı

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre cuma günü 24 saat içinde 815, cumartesi günü ise 781 yeni vaka görüldü. Pazar günü 305 yeni vakanın görülmesinin sebebinin ise sağlık idaresinin hafta sonu merkeze yeni vaka sayısı bildirmemesi olduğu belirtildi. Vaka sayısında en fazla artış Berlin, Kuzey Ren Vestfalya, Baden Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde görüldü. Kuzey Ren Vestfalya’da bir günlük artış 301, Bavyera’da 148, Baden Württemberg’te 88, Berlin’de 63 oldu. Kuzey Ren Vestfalya’da haftalık vaka sayısı artışı bin 306’ya ulaştı. Vaka sayısındaki artışın yüzde 60’ı Kuzey Ren Vestfalya ile Baden Württemberg eyaletlerinde. Almanya’da toplam vaka sayısı pazar günü itibarıyla 205 bin 269’a, ölü sayısı ise 9 bin 118’e yükseldi. Virüsün son 4 günde bulaşma değeri 1.24’e, bir haftada ise 1.25’e ulaştı.





ENDİŞE VERİCİ

Son 7 günde yeni korona vakası olmayan ilçe sayısı 93’ten 84’e düştü. Bu sayı 14 Haziran’da 155 olarak kaydedilmişti. Bavyera’da Dingolfing-Landau ilçesinde tarlada çalışan 174 gündelik işçide korona vakası tespit edildi. Tüm işletme karantina altına alındı. Korona vakalarındaki artışın en fazla aile ve arkadaş çevresi arasındaki büyük kutlamalardan kaynaklandığına, iş yerlerinde ve sağlık tesislerinde de yeni vakalarda artış kaydedildiğine dikkat çekildi. Tatilden dönenlerin de vaka artışında önemli rol oynadığı belirtildi. Robert Koch Enstitüsü yeni gelişmeleri ‘endişe verici’ olarak niteledi ve halka yönelik yaptığı acil çağrıda şöyle dedi: “Günlük vakalar son günlerde yükselişe geçti. Bu gelişme çok endişe verici. Robert Koch Enstitüsü olarak gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Durumun kötüleşmesinden kesinlikle kaçınılması gerekir. Bu da halkın sosyal mesafe, temas ve hijyen kurallarına, kapalı yerlerde maske taşımaya sıkı sıkıya uymasından geçiyor.”

Virolog Jonas Schmidt Chanasit de vaka sayısındaki artışı ‘kritik sinyaller’ diye niteledi.