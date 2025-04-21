Almanya’da ikinci el araç alırken ne yapmalıyım?

Nurullah Kaya



İlk olarak, satın almak istediğiniz aracın geçmişini detaylı şekilde araştırmalısınız. Aracın TÜV raporu, bakım kayıtları ve varsa hasar belgeleri mutlaka görülmeli. Mümkünse bakım kaydı olmayan ve ikiden fazla el değiştirmiş araçlara yaklaşmayın.



Piyasa değerinden çok düşük olan araçlara dikkat edin! Bu tür ilanlar genellikle ya saklı kusurlar içerir ya da dolandırıcılık girişimi olabilir. Fiyat karşılaştırması için mobile.de ve autoscout24.de gibi güvenilir platformlar üzerinde yıllardır varolan galerilerin ikinci el garantili benzer modellerini inceleyin.



Satın alma işlemi sırasında yapılan sözleşmeye de dikkat edilmelidir. Kaufvertrag olarak adlandırılan alım-satım sözleşmesi, hem alıcıyı hem de satıcıyı yasal olarak bağlar. Araçta mevcut bir kusur varsa, bu durum sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Aksi takdirde hukuki anlaşmazlık yaşanabilir.



Satıcıdan gelen sözlü bilgilere güvenmek yerine, uzman bir görüş almak sizi olası sürprizlerden korur. Dolayısıyla aracı mutlaka bağımsız bir ekspertiz merkezinde kontrol ettirin. Bunlar randevuyla çalışır ve çok pahalı değildir.



Almanya’da 2. el araç alırken araç ekspertizi yaptırabileceginiz yerler.



1. DEKRA



DEKRA, Almanya’nın en büyük bağımsız denetleme kuruluşlarından biridir. 2. el araçlar için “Gebrauchtwagencheck” (ikinci el araç kontrolü) hizmeti sunar.





2. TÜV (TÜV Süd, TÜV Nord vs.)



TÜV de araç muayeneleriyle tanınan güvenilir bir kuruluştur. "Gebrauchtwagenuntersuchung” ya da “Ankaufuntersuchung” gibi hizmetlerle 2. el araçları kontrol ederler. Hem mekanik hem de güvenlik açısından detaylı rapor verirler.





3. GTÜ



DEKRA ve TÜV gibi resmi muayene ve kontrol hizmeti sunar. 2. el araçlar için “Gebrauchtwagencheck” hizmeti vardır. Randevu ile aracı detaylı inceleyip rapor verirler. Fiyatlar DEKRA/TÜV’e göre bazen biraz daha uygun olabilir.





4. KÜS



Bir diğer bağımsız ve resmi teknik denetim kuruluşudur. KÜS mühendisleri 2. el araç ekspertizi yapar, muayene ve raporlama sunar. Genellikle birçok şehirde şubeleri bulunur.



5. ADAC (Alman Otomobil Kulübü)



ADAC üyelerine özel detaylı “Kaufcheck” (satın alma kontrolü) hizmeti verir. Üye değilsen bile bazı hizmetleri ek ücretle alabilirsin. Ayrıca hukuki danışmanlık ve piyasa değeri analizi de sunabilir.



6. Auto Bild & TÜV işbirlikleri



Auto Bild dergisi zaman zaman yerel ekspertiz firmalarıyla kampanyalar yapar. Bazı bağımsız test merkezleri bu işbirlikleri sayesinde uygun fiyata hizmet verir.



7. Aldığınız markanın yetkili servisleri



Markanın özel servisleri ve bayileri de ekspertiz yapar. Aldığınız markaya has özelliği olan araç alıyorsan servisler en doğru bilgiyi sunabilirler. Örneğin hybrid araç gibi. Fiyatları biraz daha yüksek olabilir ama markayı ve geçmiş yillardaki kronik sorunları en iyi onlar bilir.

