Almanya’da iltica süreci kolaylaşıyor: İki yasa meclisten geçti

Almanya’da Federal Meclis, hükumetin göçmen politikasının önemli unsurları arasında yer alan iki ayrı yasa tasarısını kabul etti. Almanya’da iltica prosedürlerini hızlandıracak yasa tasarısı, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan koalisyonun oylarıyla meclisten geçti.







İLTİCA SÜRECİ 6 AYDA TAMAMLANACAK

DW Türkçe’de yer alan habere göre, tasarı, iltica sürecinin azami 6 ayda tamamlanmasını öngörüyor. Ancak geçerli sebepler olduğu takdirde bu sürenin 18 aya kadar uzatılmasına imkân tanınacak. Yasa tasarısının en dikkat çekici maddelerinden biri, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından gerçekleştirilen ve düzenli inceleme olarak adlandırılan uygulamanın kaldırılması.





GÖRÜŞMELER TELEFONLA DA YAPILABİLECEK

Mevcut düzenlemede, iltica statüsüne uygunluğun kabulü ve mülteci statüsünün verilmesi işlemlerinde iptal ya da geri alma için herhangi bir sebep olup olmadığı belli bir süre sonra yeniden inceleniyor. Tasarı yasalaşırsa, inceleme sadece “gerektiği takdirde” yapılacak. Ayrıca iltica prosedüründe yer alan görüşmeler istisnai durumlarda telefonla yapılabilecek.





İLTİCA BAŞVURUSU REDDEDİLENLERE OTURUM HAKKI VERİLDİ

Federal Meclis, iltica başvurusu reddedilmiş, ancak çeşitli sebeplerden dolayı ülkelerine geri gönderilemeyen kişilere oturum hakkı yolunu açacak yasa tasarısını da kabul etti. Kabul edilen tasarı, Almanya’da yasal güvencesi olmadan yaşayan ancak ülkeye entegre olabilmiş yabancılara oturum hakkı verilmesine imkân tanıyor.





YAŞAMLARINI SÜRDÜRME ŞARTI İSTENECEK

Tasarıya göre, 31 Ekim 2022’ye kadar en az beş yıl Almanya’da yaşamış biri, eğer bu dönem içerisinde herhangi bir suç işlememişse, bu kişiye uzun süreli oturum koşullarını yerine getirebilmesi için 18 ay tanınacak. Söz konusu şartlar arasında Almanca bilgisi ve maddi olarak kendi yaşamını sürdürebilme bulunuyor. Hükumet, tasarıdan etkilenecek kişi sayısının 136 bin civarında olduğunu belirtiyor.