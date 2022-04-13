Almanya’da ‘infaz listesiyle’ yakalanan MİT elamanına ‘ajanlık’ suçlamasıyla dava açıldı

Federal Savcılığın basın bildirisinde şahsın, 2018 yılından beri PKK ve Hizmet Hareketi'ne mensup kişilerin bilgilerini toplayarak, Türk güvenlik birimlerine ilettiği aktarıldı. Ali Demir ayrıca, amaçlarına ulaşmak adına yeni insan kazanmak için silah atış merkezlerinde de talimler yaptırmış, eğitim vermiş.







Federal Savcılık, 17 Mart 2022’de, Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi Devlet Güvenlik Senatosu’na suç duyurusunda bulundu. Federal Savcılığın basın bildirisinde, Ali Demir’in gizli servis ajanı faaliyeti iddiası ve suçlamalarla ilgili ayrıntılara yer verildi. Ali Demir, ajanlık yapmak ve Silah Yasası’nın ihlal etmekle suçlanıyor.





Basın bildirisinde, “Şu anda sunulan iddianame esas itibariyle şu gerçekleri ortaya koymaktadır” denilerek, ayrıntılar aktarılıyor. Buna göre, Ali Demir, Ağustos 2018’de sözde ‘Türk milliyetçiliği’ duygularıyla Almanya’daki PKK üyeleri ve destekçileri ile Hizmet Hareketi hakkında bilgi toplamaya başlıyor. Topladığı bilgileri ise Türk istihbarat servislerine gönderiyor.





Basın bildirisinde, Ali Demir’nin daha sonra gizli servislere, bir kişinin PKK üyesi ve iki kişinin Hizmet Hareketi’ne yakın olduğuna inandığı üç Alman uyruklu hakkında bilgi gönderdiği belirtiliyor. Ayrıca, iletmek için diğer üç kişi hakkında da belirli bilgiler topluyor.





ATIŞ POLİGONLARINDA EĞİTİM GÖRMÜŞ





Sanıkların, benzer düşünen insanları casusluk faaliyetlerinde kullanmak için Almanya’da atış poligonlarında eğitim gördüğü kaydediliyor. Eylül 2021’de bir atış poligonunu ortak ziyareti için mühimmat satın aldığı bir kişiyi muhbir olarak işe almayı başardığı belirtiliyor. Sanık, çevresinde Türk istihbarat servislerinin irtibat kişisi olarak görünmek için araç kullanırken Mart 2021’de satın aldığı boş bir tabanca taşıyormuş.





Basın bildirisinde, “Sanık 17 Eylül 2021’de Düsseldorf’ta geçici olarak tutuklandı. Başta Düsseldorf Bölge Mahkemesi’nin tutuklama emrine dayanarak ve 8 Kasım 2021’den bu yana Federal Adalet Mahkemesi’ndeki soruşturma hakiminin tutuklama emrine dayanarak 18 Eylül 2021’den beri tutuklu bulunuyor. Soruşturma 29 Eylül 2021’de Federal Cumhuriyet Savcısı tarafından devralındı.” deniliyor.