Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da kamu çalışanlarının grevi 325’ten fazla uçuşu iptal ettirdi /27 Şubat 2023 12:30

Almanya’da kamu çalışanlarının grevi 325’ten fazla uçuşu iptal ettirdi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde kamu çalışanları, dün gece "24 saatlik uyarı grevi" başlattı, eyaletin iki büyük havalimanında 325'ten fazla uçuş iptal edildi.

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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde kamu çalışanları, dün gece “24 saatlik uyarı grevi” başlattı, eyaletin iki büyük havalimanında 325’ten fazla uçuş iptal edildi.


Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasından (Ver.di) yapılan açıklamada, eyaletteki havalimanları, kreşler, belediye hastaneleri, çöp toplama merkezleri ve hafif raylı araçlar gibi kamusal yaşamın birçok alanında “24 saatlik uyarı grevi” gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu grevlerle birlikte gün içinde birkaç protesto eyleminin de yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Köln/Bonn ve Düsseldorf havalimanlarından yapılan açıklamada, çalışanların dün gece başlattığı grev nedeniyle iki havalimanında 325’ten fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, Düsseldorf Havalimanı’nda 205, Köln/Bonn Havalimanı’nda ise 120’den fazla uçuşun iptal edildiği belirtildi.

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İşverenler, federal ve yerel yönetimlerdeki çalışanlar için ücretlerde yüzde 5 artış ve tek seferde toplam 2 bin 500 Euro ek ödeme teklif etmiş ancak sendikalar, teklifi yetersiz bularak reddetmişti.

Sendikalar, ücretlerde yüzde 10,5 artış veya aylık en az 500 Euro ek zam talep ediyor.

Ücretlere ilişkin görüşmelerin 27 Mart’ta devam etmesi planlanıyor. 
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