Almanya’da kaybolan imamın cesedi Hollanda'da bulundu!

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Duisburg Rheinhausen Eyüp Sultan Camii din görevlisi Fatih Eryılmaz’ın, kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sonucunda naaşına ulaşıldı. Güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Eryılmaz’ın naaşı Hollanda’da Ren Nehri’nde bulundu.





DETAYLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılırken, Eryılmaz’ın naaşının nasıl ve nerede bulunduğu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Eryılmaz’ın ölüm sebebiyle ilgili resmi açıklamanın, yürütülen adli tıp incelemeleri sonrası yapılması bekleniyor.





FATİH ERYILMAZ’IN ORTADAN KAYBOLMASI

Yaklaşık 2 aydır Duisburg Rheinhausen Eyüp Sultan Camii’nde görev yapan Fatih Eryılmaz, son olarak 6 Kasım sabah namazında cemaat tarafından görülmüştü. Diğer vakitlerde camiye gelmeyince cami cemaati tarafından arama başlatılmış, ancak bir sonuç elde edilememişti. Duisburg Polisi de Eryılmaz’ın bulunması için halktan yardım istemiş ve soruşturmayı derinleştirmişti. Polisten yapılan açıklamada, Türkiye’den görevli olarak Almanya’ya gelen Eryılmaz’ın en son Duisburg-Rheinhausen’deki Atroper Caddesi civarında görüldüğü belirtilmişti.