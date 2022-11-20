Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da kış ayları için elektrik kesintisi uyarısı /20 Kasım 2022 19:06

Almanya’da kış ayları için elektrik kesintisi uyarısı

Almanya Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkanı Ralph Tiesler, ülkede kış aylarında bölgesel ve geçici elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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Tiesler, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Kovid-19 veya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması gibi son yıllardaki gelişmelerin kimsenin beklemediği krizlere hazırlıklı olunması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Gelecek yıllarda iklim değişikliğinin neden olduğu felaketlerle karşı karşıya kalınacağının da görüldüğünü ifade eden Tiesler, Almanya'da sivil korumanın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tiesler, Almanya'nın komşu ülkelerinde savaş olması durumunda bundan ülkesinin doğrudan etkileneceğini belirterek, mevcut durumda elektrik kesintilerinin yaşanması tehlikesinin görüldüğünü kaydetti.

Bu bağlamda tedarik zincirlerinde kesintilerin yaşanabileceğini, kritik altyapılara ve devlet kurumları ile şirketlere siber saldırılar düzenlenebileceğini de aktaran Tiesler, “Bunlara karşı daha iyi hazırlıklı olmamız lazım.” dedi.

‘RİSK OCAK VE ŞUBAT İTİBARİYLE ARTIYOR’

Tiesler, kış aylarında elektrik kesintilerinin beklenilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Bununla bölgesel ve geçici elektrik kesintilerini kastediyorum.” şeklinde konuştu.

Bunun sebebinin sadece enerji kıtlığı olmayacağını aktaran Tiesler, enerji şebekelerini işleten şirketlerin elektrik ağlarını koruma ve enerji tedarikini tehlikeye atmama gayesiyle söz konusu ağları geçici kapatabileceklerini kaydetti.

Tiesler, “Bunun riski ocak ve şubat aylarından itibaren artıyor. Bu nedenle yer yer belirli süre elektrik kesintileri yaşanabileceğini varsayıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bazı bölgelerdeki yerel yönetimlerin buna hazırlıklı olduklarını aktaran Tiesler, “Diğerleri çok daha kötü durumda, yeterince hazırlıklı değiller.” dedi.


Tiesler, yerel yönetimler seviyesindeki kriz masalarında iyileştirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu tespit ettiklerini vurgulayarak, buralarda acil durumların üstesinden gelinmesi için yetirince uzman personelin bulunmamasından şikayet etti. 
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