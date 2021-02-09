Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da kısıtlamalar 1 Mart’a kadar uzatılabilir /09 Şubat 2021 22:58

Almanya’da kısıtlamalar 1 Mart’a kadar uzatılabilir

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 16 eyalet başbakanıyla yapacağı corona zirvesi öncesi 14 Şubat’a kadar uzatılan Covid-19 kısıtlamalarının 1 Mart tarihine kadar uzatılmasını istediği iddia edildi.

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Almanya'da corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin uzatılacağı iddia edildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarın 16 eyalet başbakanıyla yapacağı corona zirvesi öncesi 14 Şubat'a kadar uzatılan Covid-19 kısıtlamalarının 1 Mart tarihine kadar uzatılmasını istediği öne sürüldü.

Başbakan Merkel, corona virüsünün (Covid-19) mutasyonlu türünün yayılma hızından dolayı mevcut kısıtlamaların uzatılasını istediği ve mutasyonlu virüsün 13 eyalette tespit edildiğinden dolayı tedirgin olduğu belirtildi. İddia edildiği gibi Merkel'in kısıtlamaları 1 Mart'a kadar uzatılması halinde okulların açılması da ertelenecek.

Robert Koch Enstitüsü (RKİ) mutasyona uğrayan virüsün Almanya'da bulaşma oranının yüzde 6 civarında olduğunu ve kısa zamanda yüzde 20'yi bulabileceğini açıklamıştı.

Almanya'da toplam vaka sayısı 2 milyon 291 bin 924'e, toplam can kaybı ise 62 bin 156’ya ulaştı. 
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