Almanya’da koalisyon görüşmelerinde ilk etap tamamlandı

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin yeni federal hükümeti kurmayı planlayan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında “trafik ışığı koalisyonu” için yapılan resmi görüşmelerin ilk etabı tamamlandı.





Çalışma gruplarının hazırladığı ve 22 ana başlıktan oluşan rapor üç partinin üst düzey yöneticilerini sunuldu. Hazırlanan raporun içeriği hakkında kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmezken, koalisyon hükümetini oluşturacak partilerin olmazsa olmaz maddeleri daha sonra görüşülecek.





GÖRÜŞMELERDE OLUMSUZ BİR GELİŞME YAŞANMADI





Ekim ayından bu yana üç partiden delegasyonlar, 22 başlıkta ortak tutumlarının ne olduğunu ve ihtilaf noktalarını araştırdı. Çalışma grupları, modern devlet ve demokrasi, ekonomi, çevre ve doğanın korunması, çalışma, inşa ve yaşam, Avrupa Birliği gibi önemli konularda çalıştılar. Üçlü koalisyon görüşmelerinin olumlu bir şekilde devam ederken, üzerinde çalışılan konularda olumsuz bir gelişme yaşanmadı.





ALMANYA’DA SEÇİMLER





Öte yandan yapılan genel seçimlerde, SPD oyların yüzde 25,7’sini, Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ise yüzde 24,1’ini kazanmıştı. Yeşiller Partisi yüzde 14,8 ile üçüncü olmuş, dördüncü sıradaki Hür Demokrat Parti yüzde 11,5 oranında oy almıştı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisi (AFD) ise oy kaybına rağmen 10,3 oy oranı ile Federal Meclise girmişti. Sol Parti (Die Linke) ise yüzde 4,9 oy alarak Federal Meclise girmeyi başaramamıştı.