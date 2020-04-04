Samanyolu Haber /Gündem / Almanya da Korona hastalarında sıtma ilacını kullanacak /04 Nisan 2020 08:10

Almanya da Korona hastalarında sıtma ilacını kullanacak

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn sıtmaya karşı Bayer şirketinin ürettiği Resochin ilacının koronayı yenmede etkili olacağı umudunu taşıdığını söyledi. Bakan ilacın aşıdan önce piyasaya çıkacağını kaydetti. Münih Schwabing Hastanesi ise ebolaya karşı kullanılan Remdesivir ilacından iyi sonuç aldıklarını açıkladı.

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ALMANYA Sağlık Bakanı Jens Spahn, sıtmaya karşı uzun zamandır kullanılan Bayer şirketi üretimi Resochin’in ağır korona vakalarında etkili olduğu yönünde ilk ipuçlarının geldiğini söyledi. Araştırmanın tam sonuçlarını almak için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu vurgulayan Spahn, koronaya karşı kullanılacak ilacın korona aşısından önce piyasaya sürüleceğini kaydetti. Aşının bir yıl daha sürebileceğini belirten Spahn, “Resochin ilacının uzun yıllardır kullanılan bir ilaç, etkilerini, yan etkilerini biliyoruz” dedi. Sağlık Bakanı Spahn ülkede yaşanan maske sıkıntısı nedeniyle şu sıralar sağlık bakanlığı yanında ‘maske tedarikinden sorumlu bakan’ da olduğunu belirtti.

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ZDF kanalına konuşan Almanya’nın Münih kentindeki Schwabing Hastanesi Virüs Bölümü Başkanı ve Koronavirüs Uzmanı Prof. Clemens Wendtner ise, hastanelerinde 100 korona hastasının tedavi gördüğünü, ağır hastalarda ebolaya karşı kullanılan Remdesivir ilacını denediklerini ve iyi etkisini gördüklerini vurguladı. Remdesivir dünya çapında kotonaya karşı araştırılıyor.
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