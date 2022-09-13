Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da “maske cinayetinde” ömür boyu hapis cezası /13 Eylül 2022 13:01

Almanya’da “maske cinayetinde” ömür boyu hapis cezası

Almanya'da geçen yıl kendisine Covid-19 maskesi olmadan satış yapmayan bir kasiyeri silahla vurup öldüren kişi, müebbet hapis cezası aldı.

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Almanya’da geçen yıl, kendisine Covid-19 maskesi takmadan satış yapamayacağını söyleyen kasiyeri öldüren kişi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi, 18 Eylül 2021'de Idar-Oberstein kentinde, benzin istasyonunda kendisine maske takmadan satış yapamayacağını belirten 20 yaşındaki kasiyeri öldüren kişiyi ömür boyu hapse mahkum etti.

Alman vatandaşı sanığın, genç kasiyerin kendisine Covid-19 maskesi olmadan satış yapmamasına sinirlenerek evdeki silahını alıp geldiği ve kasiyeri vurduğu belirtildi. 
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