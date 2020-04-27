Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da maske takma zorunluluğu bugün başladı /27 Nisan 2020 10:38

Almanya’da maske takma zorunluluğu bugün başladı

Almanya’da bugünden itibaren bir eyalet hariç diğer eyaletlerin tümünde otobüs, tren ve dükkânlarda maske takma zorunluğu başladı. Beş eyalette maske zorunluluğuna uymayanlara para cezası kesilecek. En yüksek ceza ise 5 bin euro.

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Almanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde otobüs, tren, metro ve benzeri toplu taşıma araçlarında ve dükkânlarda maske takma zorunluluğu başladı.  Bugünden itibaren 15 eyalete maske takma zorunluluğu getirildi. Schleswig Holstein eyaletinde ise zorunluluk çarşamba günü başlıyor. 
BAVYERA'DA CEZASI 150 EURO

Maske takmanın zorunlu olmasına rağmen doğu eyaletlerinden birinde yaptırım uygulanacak. Diğer dört eyalette kural ihlaline ceza kesilmeyecek. 

Batı eyaletlerinin beşinde ise farklı tutarlarda para cezası kesilecek. En ağır cezalar ise Covid-19 salgının en fazla görüldüğü Bavyera’da uygulanacak. 

Bavyera’da maske takmanın zorunluğu olduğu alanlarda kurala uymayanlara para cezaları uygulanacak. Maske takmayanlar 150 euro ceza ödeyecek. 

Dükkânlarda ve mağazalarda çalışanların maske takmaması durumunda iş yeri sahibine 5 bin euroya kadar para cezası kesilebilecek. 

Hamburg’da iş yerlerine müşterilerin maskesiz girmesinin cezasını iş yeri sahibi ödeyecek. Buna göre mağaza ve dükkânlara maskesiz girilmesi durumunda iş yeri sahiplerine 500 euro ila 1.000 euro arasında para cezası kesilecek.

BADEN WÜRTTEMBERG’DE 4 MAYIS’TA

Maske kuralına uymayanlara Baden Württemberg’de de para cezası verilecek. Eyalet hükûmeti zorunluluğa uymayanlara bir hafta boyunca ceza kesmeyecek. Para cezasını 4 Mayıs’tan itibaren uygulayacak. 

Cezanın tutarı ise henüz belirlenmedi. 

Hessen eyaletinde maske takma zorunluluğuna uymayanlar önce ikaz edilecek. İkinci kez kuralı ihlal edenlere 50 euro para cezası kesilecek.,,

Mecklenburg vor Pommern eyaletinde ise maske kuralını hiçe sayanlar 25 euro para cezası ödeyecek. 

İş yeri sahiplerine ise özel bir ceza öngörülmüyor. Nüfusun yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya’da (NRV) ise eyalet hükûmeti maske zorunluluğuna uymayanlara yönelik müeyyidelere yönelik kararı yerel yönetimlere bıraktı.
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