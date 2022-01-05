Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da Merkel sonrasında siyasette 'güven' şoku /05 Ocak 2022 18:42

Almanya’da Merkel sonrasında siyasette 'güven' şoku

Almanya’da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Angela Merkel’in görevinden ayrılması sonrasında Başbakanlık makamına duyulan güven yüzde 75’ten yüzde 57’ye geriledi.

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Bir yıl önce Merkel döneminde halkın yüzde 75’i Başbakanlık makamına güven duyduğunu belirtirken, bu oran Olaf Scholz’un başbakanlığında yüzde 57’ye gerilemiş durumda.

Forsa Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, başbakanlığa güvendeki düşüş hem ülkenin doğusunda ve batısında, hem de kadınlarda ve erkeklerde tespit ediliyor. Devletin üst düzey makamlarına bakışı ölçen araştırmaya katılanların açık ara en fazla güven duyduğu makam ise yüzde 75 ile cumhurbaşkanlığı oldu.

Enstitü’nün verilerine göre, genel anlamda siyasi kurumlara güvende bir düşüş yaşanıyor. Bu bağlamda, federal hükümete güven yedi puan azalarak yüzde 56’ya, eyalet hükümetlerine güven beş puan azalarak yüzde 55’e, belediye başkanlığı makamına karşı güven üç puan azalarak yine yüzde 55’e geriledi. Avrupa Birliği’ne (AB) güven ise yüzde 38’de sabit kaldı.

Doğuda parlamentoya güven yüzde 36
DW’nin aktardığı habere göre, devlet kurumlarına güven konusunda Almanya’nın doğusu ile batısı arasındaki farklılıklar da devam etti. Buna göre batı bölgelerinde yaşayan katılımcıların yüzde 53’ü Federal Meclise güven duyduğunu dile getirirken, doğuda yaşayanlar arasında bu oran yüzde 36’da kaldı. AB’ye ise, batıda ikamet edenlerin yüzde 40, doğudaki halkın ise sadece yüzde 27 oranında güven duyduğu açıklandı.

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