Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da ‘Mısır ajanı’ krizi /10 Temmuz 2020 12:52

Almanya’da ‘Mısır ajanı’ krizi

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’e bağlı Federal Basın Dairesi’nde görevli bir kişinin yıllardır Mısır adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı. Basın merkezinde topladığı bilgileri Mısır istihbaratına ulaştıran çalışan hakkında soruşturma başlatıldı.

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Kimliği açıklanmayan çalışanının Mısır istihbaratıyla ne tür bilgiler paylaştığı ise açıklanmadı. Federal Asayiş Dairesi’nin geçen yıl aralık ayında çalışana yönelik bir dizi önlemler aldığı belirtilirken, Federal Savcılık şüpheliyle ilgili başlatılan soruşturmanın hâlâ sürdüğünü duyurdu. Federal Basın Dairesi olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor. Basın Dairesi Sözcüsü, “Ne soruşturmayla ilgili ne de kişinin kimliğiyle ilgili açıklama yapmayacağız” dedi. Sözcü, buna gerekçe olarak da soruşturmanın henüz tamamlanmamasını gösterdi. Ancak basına sızan bilgilere göre ajanlık yapan çalışanın, Federal Basın Dairesi’nin misafir kabul bölümünde orta derece bir yetkiyle görev yaptığı yönünde.
Dün açıklanan istihbaratın 2019 raporunda Mısır’ın, Almanya’daki faaliyetlerine değinilirken, Mısır istihbaratının muhaliflere yönelik aktif çalışmalar yürüttüğü, faaliyet alanının merkezinde Müslüman Kardeşler’in olduğu belirtildi. Basın dairesinin çalışanının da istihbarata Mısırlı gazetecilerle ilgili bilgi sızdırdığı tahmin ediliyor.
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