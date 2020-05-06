Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da önlemleri 'frenli' esnetmeye karar verdi /06 Mayıs 2020 19:32

Almanya’da önlemleri 'frenli' esnetmeye karar verdi

Almanya’da federal hükümet ve eyalet temsilcilerinin toplantısından önlemlerde esneme kararı çıktı. Gerekli görülmesi halinde enfeksiyon artışı gözlenen bölgelerde bir acil durum mekanizması devreye sokulacak.

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Almanya’da Federal Hükümet ile eyalet temsilcilerinin gerçekleştirdiği zirveden koronavirüsle mücadele kapsamındaki önlemlerin gevşetilmesi yönünde karar çıktı.

Zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın salgının ilk evresini arkasında bıraktığını, ancak virüsün daha ülkenin gündeminde olacağı bir dönemin kendilerini beklediğini ifade etti. Virüsün yayılma hızının yavaşlatılması hedefine ulaştıklarını belirten Merkel, bu nedenle toplantıdan önlemlerin gevşetilmesine yönelik yeni adımların atılması kararının çıktığını kaydetti.

Temas kısıtlamalarına yönelik önlemlerin 5 Haziran'a kadar devam edeceğini vurgulayan Merkel, bununla birlikte bazı esnekliklere gidileceğini de kaydetti. Buna göre, iki ayrı hanede yaşayanların kamusal alanlarda bir araya gelmesine izin verilecek.

Federal Hükümet ile eyalet yönetimlerinin okulların hijyen önlemleri gözetilerek kademeli olarak açılması konusunda da mutabık kaldığı belirtildi. Okulların yanı sıra kreşlerin verdiği acil durum bakım hizmetinin çerçevesinin de genişletileceği kaydedildi.
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