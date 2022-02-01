Almanya’da polisleri öldüren katil yakalandı: Üzerinde önlük vardı

Almanya haftaya, dün yaşanan kanlı bir saldırı ile başlamıştı… Ülkenin güneybatısındaki Rhineland-Palatinate eyaletinde rutin trafik kontrolü yapan iki polis memuru, vurularak öldürülmüş ve saldırganlar olay yerinden uzaklaşmıştı.





Pazartesi sabaha karşı 04.20 sıralarında, Rheinland-Pflaz eyaletinin Kusel semtinde devriye gezen iki polis, şüpheli bir araç fark etti. Ulmet ve Meyweilerhof kasabaları arasındaki K 22 ilçe yolundaki aracın yanına giden polisler, arabanın bagajında öldürülmüş bir hayvan gördü.

Ardından da, şahısların kimlikleri istendi.





Polis komiseri, 29 yaşındaki Alexander K. ve 24 yaşındaki ortağı, zanlılardan birinin kimliklerini incelerken, bir anda av tüfeği ile ateş eden katil Andreas Johannes S., genç kadın polisi kafasından vurdu.





OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİLER





Ardından peş peşe silahlar patlamaya başladı. Polislerin son anonsu, “Bize ateş ediyorlar” oldu. Komiser Alexander K., iki saldırgana ateş etti. Birini yaraladı. Ancak av tüfeği ile kafasından vuruldu. İki polisten genç olanı anında öldü ve diğeri de yardım gelene kadar hayatını kaybetti.





İki polisin kafalarından vurularak öldürülmesi olayının baş zanlısı 38 yaşındaki Andreas Johannes S. (38) ile olaya karışan 32 yaşındaki ikinci Alman zanlı yakalandı.





Saldırganlar konuyla ilgili açıklama yapmazken, 38 yaşındaki adamın hakim karşısına çıkarılacağı ve 32 yaşındaki bir diğer zanlının da sorgulandığı belirtildi.





KAÇAK AVCILIK YAPIYORMUŞ









2021'de işlettiği fırını batan ve kaçak avcılık yaptığı belirlenen katil Andreas Johannes S., olay yerinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Spiesen-Elversberg'deki evinde ele geçirildi. Katilin polisi aradığı teslim olmayı istediği belirtiliyor. Katil ve arkadaşının poliste çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu, Andreas Johannes S.‘nin yasa dışı şekilde vahşi hayvan avlayarak, bunun yasa dışı ticaretini yaptığı belirlendi.





Alman dergisi Spiegel, iki saldırganın da Alman vatandaşı olduğunu yazarken, adamlardan birinin geçimini avcılık yaparak sağladığı tespit edildi. Yakalanan adamlardan birinin çekilmiş fotoğrafını ise ülkenin çok okunan gazetelerinden Bild paylaştı.





Bild’in paylaştığı fotoğraflarda iki polis memurunu vurarak öldürdüğü tahmin edilen zanlının üzerinde kasapların kullandığı türden bir önlük olduğu görülüyor.