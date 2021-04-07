Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da Rus aşısı için anlaşma imzaladı /07 Nisan 2021 21:57

Almanya’da Rus aşısı için anlaşma imzaladı

Almanya'nın Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Rusya’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının alımı için ön anlaşmayı imzaladıklarını açıkladı.

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Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından incelenmeye devam ederken, Almanya’nın Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Rus aşı üreticisi ile Sputnik V aşısının alımı için ön anlaşmayı imzaladıklarını açıkladı.

Aşının AB yetkilileri tarafından onaylanmasıyla birlikte Bavyera eyaletinde kullanılmaya başlanacağını belirtildi. EMA'nın Sputnik V'i onaylamasının ardından ise Bavyera eyaletine bağlı İllertissen kasabasındaki ilaç fabrikasında aşının üretimine başlanacağı aktarıldı.

Bavyera’nın Rusya ile aşı anlaşması yapması ise Almanya’da tepkilere neden oldu. Federal Meclis’teki sol görüşlü parlamento grubunun başkanı Dietmar Bartsch, anlaşmayı Bavyera Başbakanı Söder’in egosu olarak ifade ederek, “Önce Bavyera” zihniyeti göstergesi olarak değerlendirdi.
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