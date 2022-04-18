Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da Rusya’ya destek verenlere yönelik 140 soruşturma /18 Nisan 2022 16:43

Almanya’da Rusya’ya destek verenlere yönelik 140 soruşturma

Almanya’da, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya açtığı savaşı destekleyen en az 140 kişiye yönelik soruşturma açıldığı bildirildi.

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Almanya'da emniyet birimleri ve savcılıklar, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı destekleme suçlamasıyla şimdiye kadar en az 140 kişi hakkında soruşturma başlattı. Almanya Yazı İşleri Ağı'nın (RND) bildirdiğine göre, soruşturmaların çoğu, Rus güçlerinin Ukrayna savaşına katılan tank ve diğer ağır araçlarında görülen ve savaşı desteklemenin sembolü haline gelen "Z" harfi kullanımı nedeniyle açıldı.

Almanya Yazı İşleri Ağı‘nın (RND) eyalet emniyet teşkilatlarına yönelttiği sorular üzerinden çıkardığı istatistiklere göre, sadece doğu eyaletlerinden Saksonya- Anhalt Eyaleti’nde, savaşı yüceltmek ve onaylamak suçlarını düzenleyen Ceza Kanunu'nun 140'ıncı maddesinden dolayı başlatılan soruşturma sayısının 19 olduğu belirtiliyor. Bunlardan 17'sinin "Z" sembolü kullanmak yüzünden açıldığı kaydediliyor.

DW Türkçe'nin haberine göre Hamburg Eyaleti'nde ise Rusya’nın savaşını onaylamak suçlamasıyla başlatılan soruşturma sayısının 17 olduğu aktarılıyor. Bunların da 16’sının yine savaşı destekleyen "Z" sembolü kullanmaktan açıldığı kaydediliyor. Yine Hamburg’da "Z" sembolünün kullanılmasıyla bağlantılı olarak yüzlerce kez mala zarar verme suçu işlendiği bildiriliyor.

Federal sistem ile yönetilen ve 16 eyaletten oluşan Almanya’nın bazı eyaletlerinde "Z" sembolünün kullanılması "Devletler hukukunun ihlali olan bir savaşı destekleme suçu” olarak tanımlanıyor.

Ukrayna savaşı bağlantılı suçlar, pek çok eyaletin suç istatistiklerinde ayrı bir kalem altında toplanmadığından tam sayıları bilinmiyor.
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