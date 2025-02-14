Almanya’da seçim: İşte başbakanlık yarışındaki dört aday!

Bu seçimde, Almanya’nın geleceğini şekillendirecek lideri belirleyecek olan dört ana aday yarışacak: Friedrich Merz (CDU), Olaf Scholz (SPD), Alice Weidel (AfD) ve Robert Habeck (Yeşiller). Her biri, farklı politik perspektifler ve vizyonlarla seçmeni etkilemeye çalışırken, kimin gerçekten Almanya’nın Başbakanı olma yolunda en güçlü aday olduğu sorusu giderek daha fazla merak ediliyor. Bu yazıda, bu dört adayın kimliklerine, politik geçmişlerine, şimdiki durumlarına ve gelecekteki olası etkilerine derinlemesine bir bakış sunulacaktır.

Bold'un analiz haberine göre Almanya, ekonomik durgunluk, göç politikaları, çevre sorunları, ve dış ilişkiler gibi karmaşık meselelerle yüzleşirken, bu seçim, gelecekteki politik yönelimler için büyük bir belirleyici olacak. Seçim sonuçları, sadece Almanya’nın değil, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin de geleceğini etkileyebilir.





Başbakan Adayları, Siyasi Perspektifleri ve Geçmisleri





Friedrich Merz (CDU/CSU)

Hristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) adayı olan Friedrich Merz, parti içindeki muhafazakâr kanadın önde gelen isimlerinden biri olarak, son yıllarda Merkel sonrası dönemin lideri olarak kendini tanıttı. 2000’lerin başından itibaren Almanya’nın siyasi arenasında etkili bir figür olan Merz, ekonomik reformlar ve piyasa dostu politikaları savunuyor. CDU’nun mevcut lideri olarak, Merz, ekonomik liberalleşmeyi savunuyor ve Almanya’nın küresel rekabet gücünü artırma konusunda güçlü bir duruş sergiliyor. Aynı zamanda, göçmenlik konusunda sert bir yaklaşımı ve Almanya’nın Avrupa Birliği’ndeki lider rolünü pekiştirmeyi hedefleyen bir dış politika anlayışını benimsemiştir. Merz’in başbakanlık için en büyük zorluğu, partisi içindeki farklı fraksiyonlarla uyum sağlama ve halkın büyük kısmının Merkel sonrası belirsizliğe karşı duyduğu endişeleri gidermektir.





Ancak, Merz’in geçmişi sadece ekonomik başarılarla değil, aynı zamanda tartışmalı siyasi duruşlarıyla da dikkat çekiyor. Örneğin, 1997’de, evlilik içi tecavüzün suç sayılmasına karşı oy kullanması, onu bazı kesimlerin gözünde tartışmalı bir figür haline getirdi. Merz’in politik kariyerinde bu tür tutumlar, sağcı ve merkez sağ seçmenler arasında geniş bir destek bulsa da, sol ve liberal partiler arasında eleştirilere yol açıyor.





Olaf Scholz (SPD)

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) adayı ve mevcut Başbakan Olaf Scholz, Almanya’nın başbakanlık koltuğunda daha önceki hükümetlerde finansal konularda önemli görevlerde bulunmuş bir isimdir.





Olaf Scholz, 1958 doğumlu ve SPD’nin adayı olarak seçmenlerin karşısına çıkacak. Scholz’un politik kariyeri, Hamburg Belediye Başkanlığı’ndan, Almanya’nın Finans Bakanı ve Başbakanı olmasına kadar uzanıyor.





SPD’nin, özellikle düşük gelirli haneler ve işçi sınıfı için yürüttüğü sosyal politika vurgusu ile tanınır. Scholz, 2021 seçimlerinde büyük bir zafer kazanarak başbakanlık koltuğuna oturmuş, pandemi sonrası ekonomiyi iyileştirme ve çevresel sürdürülebilirliği artırma amacıyla çeşitli reformlar gerçekleştirmiştir. Ancak, hükümetin pandemi süreci ve ekonomik belirsizlikler ile ilgili aldığı kararlar bazı çevrelerde eleştirilmiştir. Scholz, özellikle Yeşiller ve CDU/CSU gibi rakipleriyle kıyaslandığında daha temkinli bir yaklaşım sergileyen bir lider olarak, sosyal adalet ve çevre politikalarını öne çıkaran bir kampanya yürütmektedir.





Ancak, Scholz’un şansı yalnızca iç politikaya değil, küresel krizlere de bağlı. 2022’deki Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve pandemi sonrası zorlu ekonomik koşullar, onun Başbakanlık performansını zorlasa da, Scholz’un uluslararası arenada sergilediği diplomatik beceri, onu birçok gözlemci tarafından takdir ediliyor. Yine de, finansal skandallar ve koalisyon içinde yaşanan uyumsuzluklar, Scholz’un en güçlü yönleri olmamakla birlikte, bu zorluklar onun politik geleceğini şekillendirebilir.





Alice Weidel (AfD)

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), son yıllarda Alman siyasetine daha fazla etki etmeye başlamış bir partidir. Alice Weidel, AfD’nin başbakan adayı olarak, özellikle sert göçmenlik karşıtı söylemleri, Avrupa Birliği’ne karşı eleştirileri ve Almanya’nın ulusal egemenliğini savunan söylemleriyle dikkat çekiyor. Weidel, sağcı milliyetçi kesimler için cazip bir figür oluşturmakta, ancak aynı zamanda Almanya’daki geniş toplum kesimlerinden ciddi eleştiriler almaktadır. AfD’nin tarihsel bağlamda Avrupa’da yükselen sağ popülist hareketlerin bir parçası olarak, Almanya’daki yerleşik siyasi düzeni değiştirme amacı güttüğü söylenebilir. Weidel’in başbakanlık yolundaki en büyük engeli, partisinin ekstremist bağlantıları ve ana akım politikalara karşı duyulan rahatsızlık olabilir.





Weidel, özellikle göçmenlik ve AB politikalarına yönelik sert eleştirilerle tanınıyor ve Almanya’nın ulusal kimliğini koruma adına oldukça milliyetçi bir yaklaşım benimsemiş durumda.





Ancak, AfD’nin artan desteği, Almanya’daki siyasi sahneyi daha da parçalayarak, geleneksel partilerle olan rekabeti artırabilir.





Robert Habeck (Yeşiller)

Yeşiller Partisi’nin başbakan adayı Robert Habeck, çevre politikaları ve sürdürülebilirlik üzerine geliştirdiği güçlü söylemleriyle tanınmaktadır. Habeck, Almanya’daki genç seçmenler ve çevre dostu politikaları savunanlar arasında oldukça popülerdir. Yeşiller, Almanya’nın enerji dönüşümünü hızlandırmayı, karbon emisyonlarını azaltmayı ve yeşil teknolojileri teşvik etmeyi hedeflemektedir. Habeck’in liderliğindeki Yeşiller, Almanya’nın dış politikasında da daha fazla insan hakları odaklı bir yaklaşım benimsemeyi savunuyor. Bununla birlikte, Habeck’in yeşil politikaların ekonomik boyutları ve bu politikaların büyük sanayilerle uyumlu olup olmayacağına dair tartışmalar, partinin önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkmaktadır.





Habeck’in politik geçmişi, Yeşiller Partisi’nin çevre dostu ve sosyal adalet yanlısı tutumunu vurguluyor. Ancak, ekonomi ve enerji politikaları konusunda bazı eleştirilerle karşılaşan Habeck, özellikle Almanya’nın enerji krizinin derinleşmesiyle ilgili olarak ciddi zorluklarla karşı karşıya kalabilir.