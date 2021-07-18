Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da sel felaketinde ölü sayısı artıyor /18 Temmuz 2021 17:02

Almanya’da sel felaketinde ölü sayısı artıyor

Almanya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 165’e yükseldi.Almanya’da şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 165'e yükseldi.

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Özellikle ülkenin batı bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde kayıp olan 700 kişiden henüz haber alınamıyor. Can kaybının artmasından endişe eden yetkililer, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ikisi itfaiye eri olmak üzere 45, Rheinland-Pfalz eyaletinde ise en az 110 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Koblenz kentinde 670 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD dönüşü afetten en çok etkilenen Rheinland-Pfalz eyaletinin kuzeyindeki Ahrweiler bölgesini ziyaret edecek. Merkel'in ziyaretinde afetzedelere acil nakit yardımı, afetten ağır zarar gören çok sayıda evin inşası ve bölgenin yeniden imarı gibi konular ele alınacak.

Almanya Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, yıkılan evlerin, yolların, köprülerin bir an önce onarılabilmesi için yeniden imar programının temellerinin atılması gerektiğini, milyarlarca euro'luk bir yardım paketinin hazırlanacağını söyledi. Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet afet bölgelerine yardım etmenin “ulusal bir görev” olduğunu ifade ederek selden etkilenenlere para yardımı yapılacağını kaydetti.

BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Sel ve fırtınanın vurduğu bölgelerde yaklaşık 100 binin üzerinde kişiye ise elektrik verilemiyor. Yüzlerce kişinin evinin yaşanmaz durumda olduğu, bazı bölgelerde su tedarikinde de sıkıntı olduğu, içilebilir su sıkıntısı yaşandığı öğrenildi. Ahrweiler bölgesinde da doğal gaz boru hatları tamamen zarar gördü. Hatların yeniden döşenmesinin aylarca süreceği tahmin ediliyor.

Selden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarına ise devam ediyor. Çalışmalarda itfaiye ve yardım kurumlarına bağlı toplam 22 bin arama-kurtarma personeli görev alıyor. Kuzey Ren-Vestfalya federal polis teşkilatına bağlı 700 polis afet bölgesinde görev yaparken, Hessen, Aşağı Saksonya ve Hamburg eyaletlerinden polislerin de kurtarma çalışmalarına destek olduğu bildirildi.
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