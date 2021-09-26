Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da sel mağdurlarına 1,5 milyar ödedi /26 Eylül 2021 10:46

Almanya’da sel mağdurlarına 1,5 milyar ödedi

Almanya’da Temmuz ayında meydana gelen sel felaketinin ardından sigortalar mağdurlara şimdiye kadar yaklaşık 1,5 milyar euro ödedi. Ancak toplam maddi zararın yedi milyar euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

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Almanya’da Temmuz ayı ortasında meydana gelen ve ülke tarihinin en büyük afetlerinden sayılan sellerle bağlantılı olarak sigorta şirketlerinin mağdurlara şimdiye kadar yaklaşık 1 milyar 500 milyon euro civarında ödeme yaptığı açıklandı.

Alman Sigorta Birliği (GDV) Genel Müdürü Jörg Asmussen selin üzerinden geçen 10 hafta zarfından sigortalıların yüzden 20'den fazlasının zararının işleme konduğunu, oluşan zararın da yine yüzde 20'den fazlasının ödendiğini, bunun da yaklaşık 1 milyar 500 milyon euroya tekabül ettiğini açıkladı. Asmussen ödenen miktarın yaklaşık 1 milyar euroluk kısmının hanelere, geri kalan 500 milyonunun da işletme sahibi sigortalılara ödendiğini bildirdi.

180'den fazla vatandaş hayatını kaybetti
Almanya’da Temmuz ayında Türkiye kökenlilerin de yoğun yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya ile Rheinland-Pfalz eyaletleri ve Bavyera dahil bazı bölgelerde sel felaketi meydana geldi. 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel ve toprak kaymalarında oluşan toplam maddi zararın yedi milyar euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Toplam 250 bin ayrı maddi zarar bildirimi olduğu aktarılırken, bunlardan 50 binin otomobillerde oluşan zarar şeklinde beyan edildiği de kaydediliyor. Konuyla ilgili  Almanya Yazı İşleri Ağına (RND) demeç veren Alman Sigorta Birliği Genel Müdürü Asmussen, yoğun yağış getiren alçak hava basıncı Bernd ile akabinde meydana gelen sellerin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Almanya’nın yaşadığı en büyük doğal felaket olduğunu belirtiyor.

Asmussen’in verdiği bilgiye göre, sigortalara bağlı çalışan 16 bin eleman ile dışarıdan atanan 2 bin 500 uzman ve bilirkişi selin vurduğu bölgelerde incelemeler ve hasar tespit çalışmaları yürüttü. Asmussen, sigortalıların maddi açıdan büyük ölçüde sarsılacakları yönündeki endişelerinin ise yersiz olduğunu, sigorta şirketlerinin böyle büyük felaketlerle başa çıkacak kabiliyette olduğunu, bunun, işlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu vurgulayıp, endişelerin gereksiz olduğuna işaret etti.

Türkiye ile yakın zamanlarda meydana gelen Almanya’daki sel felaketi Temmuz ayı ortasında yaşanmıştı. Kuzey Ren-Vestfalya ile Rheinland-Pfalz eyaletlerinde özellikle nehirler yerleşim birimlerini, özellikle de Ahr bölgesindeki vadiyi tanınmaz hale getirdi.
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