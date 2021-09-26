Almanya’da sel mağdurlarına 1,5 milyar ödedi

Almanya’da Temmuz ayı ortasında meydana gelen ve ülke tarihinin en büyük afetlerinden sayılan sellerle bağlantılı olarak sigorta şirketlerinin mağdurlara şimdiye kadar yaklaşık 1 milyar 500 milyon euro civarında ödeme yaptığı açıklandı.





Alman Sigorta Birliği (GDV) Genel Müdürü Jörg Asmussen selin üzerinden geçen 10 hafta zarfından sigortalıların yüzden 20'den fazlasının zararının işleme konduğunu, oluşan zararın da yine yüzde 20'den fazlasının ödendiğini, bunun da yaklaşık 1 milyar 500 milyon euroya tekabül ettiğini açıkladı. Asmussen ödenen miktarın yaklaşık 1 milyar euroluk kısmının hanelere, geri kalan 500 milyonunun da işletme sahibi sigortalılara ödendiğini bildirdi.





180'den fazla vatandaş hayatını kaybetti

Almanya’da Temmuz ayında Türkiye kökenlilerin de yoğun yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya ile Rheinland-Pfalz eyaletleri ve Bavyera dahil bazı bölgelerde sel felaketi meydana geldi. 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel ve toprak kaymalarında oluşan toplam maddi zararın yedi milyar euro civarında olduğu tahmin ediliyor.



