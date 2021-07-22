Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da selden etkilenen bölgelere acil yardım yapılacak /22 Temmuz 2021 10:42

Almanya’da selden etkilenen bölgelere acil yardım yapılacak

Almanya’da Kuzey-Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletinde sel felaketinden etkilenen bölgelere öncelikle yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacağı bildirildi.

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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Berlin'de yaptığı açıklamada, sel felaketi nedeniyle büyük yıkımın meydana geldiğini belirterek, selden etkilenenlere hızlı destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Bu konuda gerekli adımların atılmasının ve acil yardım yapılmasının önemli olduğuna işaret eden Scholz, acil yardım için yaklaşık 400 milyon avroluk bir ihtiyacı tespit ettiklerini ifade etti.

Scholz, bu paranın yarısını federal hükümetin, diğer yarısını da eyaletlerin vereceği bilgisini paylaşarak, paranın binalardaki ve altyapıdaki hasarların girdirilmesi ve acil durumda bulunanlara yardım edilmesi için kullanılacağını kaydetti.

İhtiyaç duyulması durumunda daha sonra hükümetin bu mablağı artırabileceğini söyleyen Scholz, "Gerekli olan her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Scholz, kara ve demir yolları gibi diğer altyapı inşası için de bir fonun oluşturulmasının planlandığını vurgulayarak, fonun tam miktarı konusunda ancak zararın boyutunun daha iyi öngörülebildiğinde karar verileceğini aktardı.

Planlanan fonun yarısını da federal hükümetin üsteleneceği bilgisini paylaşan Scholz, ülkede önceden meydana gelen sel felaketi sonrasında 6 milyar avro harcandığını anımsattı.

Scholz, halka bürokrasi olmadan hızlı yardım edileceği sözünü verdi.
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