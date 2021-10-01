Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da silah ve mühimmatla otelde yakalanan kişi MİT ajanı çıktı /01 Ekim 2021 13:17

Almanya’da silah ve mühimmatla otelde yakalanan kişi MİT ajanı çıktı

Alman polisinin iki hafta önce Düsseldorf’ta bir otele baskın düzenleyerek yanında tabanca, mühimmat ve Gülen cemaati üyelerinin isimlerini içeren bir liste bulduğu kişinin MİT ajanı olduğu anlaşıldı. Alman polisi "Ali D." isimli şahsın cep telefonundaki mesajların analizinden MİT'e çalıştığını ortaya çıkardı.

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Alman polisinin iki hafta önce Düsseldorf’ta bir otele baskın düzenleyerek yanında tabanca, mühimmat ve Gülen cemaati üyelerinin isimlerini içeren bir liste bulduğu 40 yaşındaki Türk vatandaşınının MİT ajanı olduğuna ilişkin kanıtlara ulaşıldığı bildirildi.

Alman Der Spiegel dergisinde yayınlanan haberde, sözkonusu Türk vatandaşının adının “Ali D.” olduğu ve cep telefonundaki mesajların analizinden MİT’e çalıştığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Haberde bu bulgu üzerine soruşturmayı casusluk ve terör konularına bakan Federal Başsavcı Peter Frank’ın devraldığı kaydedildi. Haberde ayrıca özetle şu bilgilere yer verildi:

“Federal Savcılık, 40 yaşındaki Ali D’nin Köln bölgesinde yaşayan Gülen hareketinin destekçileri hakkında Türk gizli servisi MİT’e iletmek için bilgi topladığını varsayıyor. 17 Eylül’de polis özel harekat ekibi, bir otel görevlisinin otelde kalan bir kişi üzerinde silah olduğuna ilişkin bir ihbarda bulunması üzerine Düsseldorf’un Oberbilk semtindeki “the niu Tab” otelinde saatlerce arama yaptı. Çevredeki sokaklar yoğun bir şekilde kordon altına alındı. Binaya zırhlı bir araç yanaştırıldı.”

“Hala gözaltında olan Ali D’de sadece tabanca değil, aynı zamanda 200 mermi – ve Gülen hareketinin destekçilerinin isimlerinin yer aldığı belgeler buldular. İsimlerinin yanı sıra sözkonusu kişilerle ilgili başka kişisel bilgilerin de belgelerde yer aldığı kaydediliyor. Listede yer alanlar olası riskler konusunda polis tarafından bilgilendirildi.”

“Soruşturmayı ilk olarak, Düsseldorf Cumhuriyet Savcılığı, silah yasasının ihlali suçlamasıyla yürütüyordu. Fakat casusluk suçlaması nedeniyle artık soruşturmayı Federal Başsavcılık devraldı.”
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