Almanya’da sivil toplum örgütleri  Yusuf Yerkel'i 'istenmeyen kişi' ilan etti

Frankfurt ve çevresinde faaliyet gösteren çok sayıda demokratik kitle örgütünün katıldığı ortak açıklamada Yerkel “istenmeyen kişi” ilan ediliyor. Kentte 30'a yakın kurum ve milletvekili tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bu insanlık düşmanını şehrimizde istemiyoruz" denildi. Hessen Eyalet Meclisi’ndeki Türkiye kökenli milletvekillerinden üçünün ve Frankfurt İl Genel Meclisi’nin üyelerinden dördünün de imzaladığı ortak açıklamanın 14 Ocak Cuma günü Frankfurt Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirilecek bir açık hava toplantısında kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi. Toplantıya yaklaşık 2,3 milyon üyesiyle sadece Almanya’nın değil, dünyanın en büyük işçi örgütü olan IG Metall’in (Metal İşçileri Sendikası) Frankfurt temsilciliğinin de katılacağı öğrenildi.



Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Manisa Soma’da 2014 yılında 301 madencinin hayatını kaybettiği facia sonrası maden emekçisini yerdeyken tekmeleyen Yusuf Yerkel’in, Türkiye’nin Almanya Frankfurt Başkonsolosluğu’na “Ticaret Ataşesi” olarak atanması kararını, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) taşıdı.

Tanal, bugün sabah Ombudsmanlık’a teslim ettiği dilekçesinde, Cumhurbaşkanlığı’ndan, Ticaret Bakanlığı’ndan, Dışişleri Bakanlığı’ndan şikâyetçi oldu.



Yusuf Yerkel’in, 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasından sonra bir vatandaşımızı yerdeyken tekmeleyerek şiddet uygulamasının, toplum nezdinde ağır travma ve yaraya sebep olduğunu vurgulayan Tanal, “Üzerinden yıllar geçse de Yerkel’in 301 madencinin yasının tutulduğu Soma ilçesindeki gayri insani, infiale yol açan eylemi unutulmamıştır. Yusuf Yerkel’in maden işçisi Erdal Kocabıyık’a uygulamış olduğu fiziksel şiddet, kamu görevi ile bağdaşmayacak bir davranıştır. Yusuf Erkel’in ticaret ataşesi olarak atanması kayırmacılıktır, toplumumuz tarafından kabul edilemez niteliktedir. Toplumun huzurunu bozacak olan söz konusu görevlendirme, açıkça Anayasamızın 2. maddesine aykırılık teşkil etmektedir. İşbu şikâyete konu atama kararının geri alınması gerekmektedir” diye tepki gösterdi.







Anayasa’nın 5. maddesiyle devlete, toplumun huzurunu sağlama yükümlülüğü yüklendiğinin altını çizen Tanal, Yerkel’in Frankfurt Başkonsolosluğu’na “Ticaret Ataşesi" olarak atanmasının, toplumun huzurunu kaçıracağını, vicdanların sızlanmasına sebep olacağını vurguladı. Dilekçesinde Tanal, söz konusu atama kararı ile vatandaşlarımızın Anayasadan doğan haklarının doğrudan ihlal edildiğini vurguladı.





TÜRKİYE’Yİ DÜNYA KAMUOYUNDA KÜÇÜK DÜŞÜRECEK

Yerkel’in, Almanya’ya ticari ataşe sıfatıyla gönderilmesinin, uluslararası camiada da Türkiye’nin zarar görmesine yol açacağına işaret eden Tanal, şöyle devam etti:





“Ayrıca Soma’da gözü yaşlı maden emekçisini yerdeyken tekmeleyerek akıllara kazınan, kamuoyunda ‘Tekmeci’ lakabıyla anılan Yusuf Yerkel’in, Almanya’ya Türkiye’yi temsilen gönderilmesi, dünya kamuoyu nezdinde ülkemizi küçük düşürücü bir adım olacaktır.”





CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan Yusuf Yerkel’in Frankfurt Başkonsolosluğu’na ticaret ataşesi olarak ataması eyleminin hukuka aykırı olduğu, söz konusu atamanın geri alınmasına yönelik tavsiye niteliğinde karar verilmesini talep etti.