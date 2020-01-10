Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da "sözleşmeli öğretmenlik" fırsatı /10 Ocak 2020 10:42

Almanya’da "sözleşmeli öğretmenlik" fırsatı

Olağanüstü Hal'den (OHAL) sonra Türkiye’de mesleklerinden edildikten sonra Almanya’ya iltica eden öğretmenlere iş fırsatı doğdu. ‘InterTeach’ programı sayesinde sözleşmeli öğretmen olarak çalışabilecekler.

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Almanya’nın en kuzeydeki eyaleti Schleswig-Holstein’da Almanya’ya iltica eden öğretmenlere iş fırsatı doğdu. 

"Misafir öğrenci" statüsünde başvurulan ‘InterTeach’ programı sayesinde sözleşmeli öğretmen olarak Almanya’da iş bulunabilecek.


Ücretsiz olarak sunulan programda aranan şartlar şu şekilde:

*Geldiğiniz ülkede öğretmenlik programını bitirmiş olmanız gerekiyor.

*B2 Almanca dil seviyesi.

*1,5 yıl boyunca sürecek olan program dışında hiçbir iş ile uğraşmayacaksınız.

*Açık olan şu branşlara başvuru yapabileceksiniz; Matematik, Kimya, Fizik, İngilizce, Teknik ve Spor

Programa başvuru ücretsiz olup, 31 Ocak 2020’ye kadar www.uni-flensburg.de/interteach adresine kayıt yapılması gerekiyor.
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