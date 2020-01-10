Almanya’nın en kuzeydeki eyaleti Schleswig-Holstein’da Almanya’ya iltica eden öğretmenlere iş fırsatı doğdu.





"Misafir öğrenci" statüsünde başvurulan ‘InterTeach’ programı sayesinde sözleşmeli öğretmen olarak Almanya’da iş bulunabilecek.









Ücretsiz olarak sunulan programda aranan şartlar şu şekilde:





*Geldiğiniz ülkede öğretmenlik programını bitirmiş olmanız gerekiyor.





*B2 Almanca dil seviyesi.





*1,5 yıl boyunca sürecek olan program dışında hiçbir iş ile uğraşmayacaksınız.





*Açık olan şu branşlara başvuru yapabileceksiniz; Matematik, Kimya, Fizik, İngilizce, Teknik ve Spor



