Almanya’nın en kuzeydeki eyaleti Schleswig-Holstein’da Almanya’ya iltica eden öğretmenlere iş fırsatı doğdu.
"Misafir öğrenci" statüsünde başvurulan ‘InterTeach’ programı sayesinde sözleşmeli öğretmen olarak Almanya’da iş bulunabilecek.
Ücretsiz olarak sunulan programda aranan şartlar şu şekilde:
*Geldiğiniz ülkede öğretmenlik programını bitirmiş olmanız gerekiyor.
*B2 Almanca dil seviyesi.
*1,5 yıl boyunca sürecek olan program dışında hiçbir iş ile uğraşmayacaksınız.
*Açık olan şu branşlara başvuru yapabileceksiniz; Matematik, Kimya, Fizik, İngilizce, Teknik ve Spor
Programa başvuru ücretsiz olup, 31 Ocak 2020’ye kadar www.uni-flensburg.de/interteach adresine kayıt yapılması gerekiyor.