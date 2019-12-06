Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da suç işleyen Suriyeli sınır dışı edilecek /06 Aralık 2019 12:45

Almanya’da suç işleyen Suriyeli sınır dışı edilecek

Almanya’da eyaletlerin İçişleri Bakanları, suç işleyen Suriyeli sığınmacıların sınır dışı edilmesinde uzlaştı.

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Almanya’nın Lübeck kentinde düzenlenen eyalet içişleri bakanları toplantısında Suriyeli sığınmacıların ağır suç işlemeleri durumunda sınır dışı edilmeleri konusunda uzlaşmaya varıldı.
 
İçişleri Bakanları Konferansı Başkanı Hans-Joachim Grote, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Partili (SPD) bakanların hemfikir olduğunu belirterek “Bu konu hakkında nihai kararı yarın vereceğiz” dedi.

ALMAN KAMUOYUNA AÇIKLAMA GÜÇ
Bakanlar, Alman hükumetine “Tehlike yaratan ve suç işleyenler gibi belirli grupların Suriye’ye geri gönderilmesinin sağlanması için gereken koşulları sağlama” çağrısında bulunmayı planlıyor.

“Suriye’de halen muhatabımızın bulunmaması işi zorlaştırıyor” diyen Grote, “Ancak Afganistan’a olduğu gibi Suriye’ye de suç işleyenlerin sınır dışı edilebilmesini” istediklerini ifade etti.
 
Schleswig-Holstein İçişleri Bakanı Grote ayrıca “Bir kişinin ağır suç işlemesine rağmen burada sığınmacılara tanınan koruma statüsünden faydalanmasını” Alman kamuoyuna açıklamanın güç olacağını belirterek “Belli bir noktadan sonra verilen haklar da geçerliliğini kaybedecek” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının değerlendirmelerine göre ise geri dönmek isteyen Suriyelilerin herhangi bir risk almadan ülkelerinde gidebilecekleri bir bölge bulunmuyor.
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