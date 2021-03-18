Almanya’da süpermarket savaşları

HER defasında Federal Kartel Dairesi’inin itirazı ile karşılaşan Edeka, Real’in devrinde de sorunlar yaşıyor. Real’e ait 72 süpermarket şubesini almak isteyen Edeka’ya 45 şube için izin çıktı. Pazar payını iyice büyüten Edeka, Almanya’nın en büyüğü oldu. Edeka’nın bazı bölgelerde diğer rakiplerine karşı üstünlük kurabileceğini vurgulayan Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, rekabet yasaları gereği izin veremeyeceklerini söyledi.





EN BÜYÜĞÜ EDEKA

Bu kararla ayrıca salt rekabet üstünlüğünün değil, ticaret devi Edeka’nın tedarikçilerine karşı olabilecek alım gücünün de sınırlandırıldığı kaydedildi. Toplam pazar payları yüzde 85 olduğu belirtilen Almanya’daki 4 büyük süpermarket zincirinden en büyüğü olan Edeka, 112 bin şubesiyle yılda 55 milyar euro ciro yapıyor. Diğer marketler ise Rewe, Aldi ve Lidl olarak sıralanıyor.