Almanya’da tehlike çanları: 2025 yılı büyüme tahmini sıfıra düşürüldü

Alman Ekonomi Bilirkişi Kurulu, 2025 yılı büyüme tahminini sıfıra düşürdü. Aşırı bürokrasi, iç ekonomik sorunlar ve Donald Trump’ın gümrük politikaları Almanya’nın büyüme potansiyelini baltalıyor. Ülke ekonomisi son iki yıldır küçülürken, 2026 için umutlar mali teşvik paketine bağlandı.





ABD’nin Gümrük Tarifeleri Almanya Ekonomisini Tehdit Ediyor

SVR’nin yeni yayımladığı rapora göre, aşırı bürokrasi ve uzun onay süreçleri şirketleri yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakıyor. Aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden yürürlüğe koymayı planladığı agresif gümrük tarifeleri de, ihracata dayalı Alman ekonomisi için önemli bir tehdit oluşturuyor.





Kurul, 2026 yılı için ise büyüme beklentisini yüzde 1 olarak duyurdu. Bu öngörü, mart ayında Federal Meclis’te kabul edilen 500 milyar avroluk altyapı ve iklim fonuna dayanıyor. Kamu harcamaları ve inşaat yatırımlarının bu fon aracılığıyla canlandırılması hedefleniyor.





Yaşlanma Ekonomiyi Durgunlaştırıyor

SVR, Almanya ekonomisinin yaşadığı durgunlukta yalnızca dış politikaların değil, aynı zamanda demografik yaşlanma, yeşil dönüşüm süreci ve yapay zeka gibi içsel dönüşümlerin de etkili olduğunu belirtti.





Ekonominin kırılgan yapısının altı çizilirken, ülkenin son iki yıldır üst üste daralma yaşadığına dikkat çekildi: 2023’te yüzde 0,3, 2024’te ise yüzde 0,2 oranında küçülen Almanya, G7 ülkeleri arasında büyüme kaydedemeyen tek ülke oldu.





Ekonomideki bu zayıflığa karşın 2025 enflasyon oranının yüzde 2,1’e, 2026’da ise yüzde 2’ye gerileyeceği öngörülüyor. SVR Başkanı Monika Schnitzer ise şu değerlendirmede bulundu:





“Alman ekonomisinin yakın geleceği iki temel faktöre bağlı: ABD’nin ticaret politikaları ve yeni mali teşvik paketlerinin uygulanma şekli.”





Ekonomik Durgunlukta Üçüncü Yıl

Eğer mevcut senaryo değişmezse, Almanya ekonomisi 2025’i de sıfır büyüme ile kapatarak üst üste üç yıl ekonomik durgunluk yaşamış olacak. Her ne kadar 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 0,2’lik bir büyüme ile teknik resesyondan kaçınılmış olsa da, yapısal sorunların giderilmemesi hâlinde kalıcı bir toparlanma mümkün görünmüyor.