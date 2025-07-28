Almanya’da tren raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın güneyinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı bildirildi.





Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede hava koşullarının rolü olabileceği değerlendiriliyor.

Pazar akşamı Sigmaringen kentinden Ulm’a gitmekte olan bölgesel tren, Münih’in yaklaşık 158 kilometre batısındaki Riedlingen ile Munderkingen arasındaki ormanlık alanda raydan çıktı. Tren yaklaşık 100 yolcu taşıyordu. İlk belirlemelere göre, en az 2 vagon devrildi.Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, yan yatan vagonların üzerine çıkarak arama kurtarma çalışması yürüttü. Eğitimli köpeklerle yapılan aramalarda, vagonların altında kalmış olabilecek yolculara ulaşılmaya çalışıldı. Arama çalışmaları gece boyunca devam ederken, vagonların kaldırılması için bölgeye vinçlerin pazartesi günü getirileceği bildirildi.Kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yerel ve federal polis soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl, “Bölgede yoğun yağışlar vardı. Bu nedenle şiddetli yağışın ve buna bağlı bir toprak kaymasının kazaya neden olmuş olabileceği ihtimali göz ardı edilemez,” dedi.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirerek, ailelerine başsağlığı diledi.Ülkenin ulusal demiryolu işletmesi Deutsche Bahn ise yaptığı açıklamada, kazayla ilgili yetkililerle tam iş birliği içinde olduklarını belirtti ve yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziye mesajı iletti.