Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da tüketicilerin ekonomiye güvenleri 18 ayın zirvesinde /14 Kasım 2024 11:03

Almanya’da tüketicilerin ekonomiye güvenleri 18 ayın zirvesinde

Almanya’da düşen enflasyon ve birçok sektörde kayda değer ücret artışı, tüketiciler arasında reel gelir artışı hissine katkıda bulundu.

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Almanya merkezli bir pazar araştırma ve veri analizi şirketi GfK ve Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından yayınlanan son “Tüketici İklimi” raporuna göre, ülkedeki tüketici güven endeksi Ekim ayında kademeli toparlanmasını sürdürerek Nisan 2022’den bu yana son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Euronews’in haberine göre, Kasım ayı için endeksin 2,7 puan artarak, ekim ayında revize edilmiş -21,0 puandan -18,3 puana yükseleceği tahmin ediliyor.

GELİR BEKLENTİSİNDE İYİLEŞME
Artış büyük ölçüde gelir beklentilerindeki iyileşme ve satın alma isteğindeki artıştan kaynaklanırken, bu durum art arda ikinci ay büyümeye işaret ediyor.

NIM’de tüketici uzmanı olan Rolf Bürkl son raporla ilgili olarak, “Bir önceki ay yaşanan hafif iyileşmenin ardından endekste iyileşme trendi devam ediyor. Ukrayna’da savaşın başlamasından sonra -15,7 puan olarak ölçülen endeks, Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyesine tırmandı,” dedi.

Bununla birlikte Bürkl, devam eden ekonomik belirsizliklerin ve enflasyonist baskıların tüketici iyimserliği üzerinde hala ağır bir yük oluşturduğuna dikkat çekti.

ENFLASYONUN DÜŞMESİ OLUMLU ETKİLEDİ
Almanya’da düşen enflasyon ve birçok sektörde kayda değer ücret artışı, tüketiciler arasında reel gelir artışı hissine katkıda bulundu. Emekliler de yüksek enflasyon ortamında son yıllarda nadir görülen gerçek gelir artışlarından faydalanıyor.
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