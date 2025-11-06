Almanya’da Türk inşaat patronuna operasyon

Almanya’nın Stuttgart kentinde, yaklaşık 450 Türk işçiyi yasa dışı yollardan ülkeye getirdiği iddia edilen bir inşaat şirketi sahibi gözaltına alındı.





63 yaşındaki zanlının, 9,5 milyon avroluk sosyal ve vergi kaybına yol açtığı belirtildi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Alman polisi ve gümrük birimleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında 29 farklı adrese baskın düzenledi.





Aramalar; Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki evler, şirket merkezleri, işçi yatakhaneleri ve şantiyeleri kapsadı.





Yetkililer, “birden fazla ağır suç” şüphesiyle geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.





ZORLA ÇALIŞTIRMA VE SOSYAL DOLANDIRICILIK İDDİASI

Savcılık, gözaltındaki inşaat patronunu yabancı kaçakçılığı, dolandırıcılık, işçi ücretlerini gasp, zorla çalıştırma ve sosyal sigorta sahtekârlığı suçlamalarıyla itham etti.





Soruşturma dosyasına göre, zanlı Türkiye’deki işçileri sahte şirket bağlantılarıyla Almanya’ya gönderdi, ülke içinde ise gerçekte faaliyeti olmayan firmalar üzerinden oturma izinleri ve çalışma belgeleri sağladı.





Yetkililer, şüphelinin uzun süredir “sistematik bir dolandırıcılık ağı” kurduğunu ve Türk işçileri düşük ücretlerle çalıştırarak sosyal güvenlik yükümlülüklerini atladığını belirtti.





Olayla ilgili polis, savcılık ve gümrük dairesinin ortak soruşturması devam ediyor. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.