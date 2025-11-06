Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da Türk inşaat patronuna operasyon /06 Kasım 2025 12:21

Almanya’da Türk inşaat patronuna operasyon

Almanya’nın Stuttgart kentinde, 450 Türk işçiyi yasa dışı yollardan ülkeye soktuğu iddia edilen bir inşaat şirketi sahibi gözaltına alındı. Zanlının kurduğu sistemle sahte çalışma izinleri düzenlediği ve 9,5 milyon avroluk sosyal zarara yol açtığı belirlendi.

SHABER3.COM

Almanya’nın Stuttgart kentinde, yaklaşık 450 Türk işçiyi yasa dışı yollardan ülkeye getirdiği iddia edilen bir inşaat şirketi sahibi gözaltına alındı.

63 yaşındaki zanlının, 9,5 milyon avroluk sosyal ve vergi kaybına yol açtığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Alman polisi ve gümrük birimleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında 29 farklı adrese baskın düzenledi.

Aramalar; Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki evler, şirket merkezleri, işçi yatakhaneleri ve şantiyeleri kapsadı.

Yetkililer, “birden fazla ağır suç” şüphesiyle geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

ZORLA ÇALIŞTIRMA VE SOSYAL DOLANDIRICILIK İDDİASI
Savcılık, gözaltındaki inşaat patronunu yabancı kaçakçılığı, dolandırıcılık, işçi ücretlerini gasp, zorla çalıştırma ve sosyal sigorta sahtekârlığı suçlamalarıyla itham etti.

Soruşturma dosyasına göre, zanlı Türkiye’deki işçileri sahte şirket bağlantılarıyla Almanya’ya gönderdi, ülke içinde ise gerçekte faaliyeti olmayan firmalar üzerinden oturma izinleri ve çalışma belgeleri sağladı.

Yetkililer, şüphelinin uzun süredir “sistematik bir dolandırıcılık ağı” kurduğunu ve Türk işçileri düşük ücretlerle çalıştırarak sosyal güvenlik yükümlülüklerini atladığını belirtti.

Olayla ilgili polis, savcılık ve gümrük dairesinin ortak soruşturması devam ediyor. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’da Türk inşaat patronuna operasyon Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:31:04