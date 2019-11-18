Almanya’da Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan 864 bebek için pedal çevirdiler

Hizmet Hareketi’ne yönelik yürütülen tenkil sürecinde binlerce masum insan cezaevlerine konuldu. Farkı meslek gruplarında çalışmış veya ev hanımı olan binlerce kadın yeni doğmuş bebekleri ve küçük yaştaki çocuklarıyla cezaevlerine girmek zorunda kaldı. Bebeklere, çocuklara ve kadınlara adalet kurumları eliyle yapılan sistematik işkenceye Almanya’nın Kassel şehrinde yapılan eylem ile tepki gösterildi.
Kassel şehrinde yaşayan ‘Vera Kassel e.V.r.’ derneği gönüllüleri, 864 bebek ve anneleri için bisikletli eylem yaptı. Bebekler için özgürlük dövizleri taşıyan grup, pedal çevirerek ve yürüyüş yaparak “Özgürce bisiklet sürmesi gereken çocuklar hapiste” temalı barışçıl protestota Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekti.
Kent merkezine yürüyen gönüllüler yaşananları bisiklet sürerek, pankart, afiş ve balonlar ile tepkilerini dile getirdi.