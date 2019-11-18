Almanya’da Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan 864 bebek için pedal çevirdiler

Hizmet Hareketi’ne yönelik yürütülen tenkil sürecinde binlerce masum insan cezaevlerine konuldu. Farkı meslek gruplarında çalışmış veya ev hanımı olan binlerce kadın yeni doğmuş bebekleri ve küçük yaştaki çocuklarıyla cezaevlerine girmek zorunda kaldı. Bebeklere, çocuklara ve kadınlara adalet kurumları eliyle yapılan sistematik işkenceye Almanya’nın Kassel şehrinde yapılan eylem ile tepki gösterildi.





