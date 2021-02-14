Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da Türkiye pasaportu krizi boyut değiştirdi: Noter turizmi /14 Şubat 2021 10:49

Almanya’da Türkiye pasaportu krizi boyut değiştirdi: Noter turizmi

Başta Almanya olmak üzere, yurt dışındaki konsolosluklarda hizmetler durdu. Pasaport verilemiyor, Türkler “yurt dışında kaçak” durumuna düştü. Aksaklıklar, noter ve nüfusa sıçradı. Türkiye’deki yakınlarına ya da avukatlarına vekalet veremeyenler zarara uğruyor. İşlem yaptırabilmek için Almanya’dan, Polonya’ya, Çekya’ya gidenler var.

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Başta Almanya olmak üzere birçok ülkedeki Türk vatandaşlarının pasaportları verilemiyor ve insanlar “kaçak” durumuna düşürüldü. İşlem randevusu yapılan bakanlık portalı saç baş yolduruyor ve çile, diğer hizmetlere de sıçradı.

Türkler işlem yaptırabilmek için akla hayale gelmeyecek yerlerdeki konsolosluklardan randevu almaya çalışıyor. Kimi Almanya'dan İsviçre'ye, Belçika'ya, kimi de Avusturya, Çekya ya da Polonya'ya gidiyor. Ancak her şey gün geçtikçe düzeleceğine daha da bozuluyor.

Almanya ve birçok ülkede yaşayan Türkler, noter ve nüfus işlemleri de yaptıramaz oldu. Ev alım satımı, miras, avukat tayini, kira veya başka nedenlerden dolayı vekil tayin etmek isteyenler, aylar sonraya randevu verilince büyük zararlara uğruyor.

6 AY SARKIYOR

En çok da vekalet veremedikleri için maddi-manevi zarar görenlerden şikayetler geliyor. Kimi, evini satmak istediğini ancak vekalet veremediği için euro düşünce zarar ettiğini söylüyor. Kimi de, kiracısının tahliye davasının vekalet çıkaramaması nedeniyle 6 ay sarktığını anlatıyor. Bir yanda corona, diğer yanda bitmiş pasaportlar, bizzat gidip işi takip etmeyi de imkansız hale getirmiş durumda.

CEZALARLA KARŞILAŞIYORLAR

Özellikle biten 10 yıllık pasaportların yenisinin verilememesi, insanları yaşadıkları ülke makamlarıyla da sıkıntıya sokmaya başladı. Çeşitli yardım alanlar ya da resmi dairelerde işleri olanlar, polislik bir durumla karşılaşanlar, Türk pasaportlarının süresi bittiği için cezalar alıyor.

Almanya'da “kaçak” durumuna düşen Türkler, çözüm için konsolosluklarda etkisi olanlardan “randevu almaları” için ricacı oluyor.

SORUN MERKEZİ SİSTEM RANDEVUSU

Sorunun temelinde, Ankara'dan yönlendirilen merkezi sistem randevuları yatıyor. İnsanlar zor randevu alıyor. İkinci işlem için dönüp randevu almak mümkün değil. Zaten randevu aylar sonraya veriliyor. Kimi gidip işini başka yerde, Alman noterinde veya uzak bir konsoloslukta yapıyor. Olan randevusunu da iptal etmiyor. Öyle olunca, randevular dolu görünüyor ama işlem yaptıran vatandaş sayısı az oluyor.
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