Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da "Türkiye pasaportu" krizi büyüyor: Birçok kişi pasaportsuz kaldı /12 Şubat 2021 10:29

Almanya’da "Türkiye pasaportu" krizi büyüyor: Birçok kişi pasaportsuz kaldı

Biyometrik pasaportların 10 yılı doldu ve Almanya’daki Türkiye kökenli kişilerin çoğu pasaportsuz kaldı. Konsolosluklar randevu veremiyor. Alman Yabancılar Dairesi, "Korona bahane olamaz. Bu durumdakiler ceza alacak. Ülkeyi terk edebilirler, ancak sınırda tespit ederiz ve ülkeye giremezler." uyarısında bulundu.

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Almanya’daki Türkiye konsolosluklarında kriz var. Pasaport yenileme, noter ve nüfus işlemlerinde randevu verilmiyor. Bir de 10 yıl önce dağıtılan biyometrik pasaportların süreleri aynı zamanda dolunca Almanya'da ikamet eden Türkiyelilerin büyük kısmı pasaportsuz kaldı. 

Konsolosluklar aylar sonraya bile randevu veremiyor ve aylarca insanlar geçersiz pasaportla kalmak zorunda.

Frankfurt Yabancılar Dairesi, “Geçerli pasaportu olmayan Türkler, ülkemizi terk edebilir, ancak tekrar gelemez. Ayrıca, pasaportunun süresi bittiği halde Almanya'da kalanlar cezayi takibata uğrar.” açıklaması yaptı.

YABANCILAR DAİRESİ AÇIKLADI

Bazı dernek yöneticileri, sorunun en çok yaşandığı yer Frankfurt Başkonsolosluğu olduğu için konuyu Frankfurt Yabancılar Dairesi'ne sordu. 

Yabancılar Dairesi Başkanı Norbert Euler, yazılı ve uzun bir cevap verdi. Euler, “Korona salgınının yeni dijital pasaport vermede gecikmenin gerekçesi olamaz, çünkü bu salgının bir yıldan beri var.” dedi.

BAŞKONSOLOS İLE GÖRÜŞÜLECEK

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuncer ile mart ayı başında görüşeceklerini belirten Euler, “Türkiye'nin verdiği biyometrik pasaportların üzerinden 10 yıl geçtiğinin ve birçoğunun geçersiz olduğunun farkındayız. Ne olursa olsun, pasaport ilgili ülkenin işi. Başkonsolos tarafından muhtemel çözüm önerilerini de dinleyeceğiz.” dedi.

Euler, pasaport yenilemenin kişinin kendi sorumluluğunda bulunduğunu belirtti ve başkonsolosluğun sunacağı çözümlerden bağımsız olarak İkamet İzni Kanunu'nun 3'üncü maddesi uyarınca kişinin zamanında başvurusunun mecburiyet olduğunu vurguladı.

POLİSE YAKALANAN CEZA ALIR

Zamanında başvuran kişinin bunu ispatlaması hâlinde oturum izni açısından müsamaha gösterilebileceğini belirten Başkan Euler, “İkamet Kanunu'nun 95'inci maddesine göre, geçerli ulusal pasaport olmadan Almanya'da kalmak suçtur. Bir Türkiye vatandaşı böyleyse bu durum da cezalandırılır. Salgın sebebiyle gecikme ya da başvurunun geç cevaplanması gibi gerekçeler cezalandırma ihtimalini kaldırmaz. Polis kontrolünde geçersiz pasaportla yakalananlar ceza alır.” diye özellikle vurguladı.

ÇIKIŞTA TESPİT YAPILIRSA…

Sözcü'nün haberine göre Euler, geçersiz pasaportla Almanya'dan çıkılabileceğini, çıkışta bu durumun tespit edileceği ve cezai hüküm uygulanacağı; kişinin dönüşte ise Almanya'ya giremeyeceğini de belirtti. 

Başkan Euler, “Ayrıca uçuş firmaları ya da hava yollarının geçerli bir pasaportu olmayanları almayacağını da bilmenizi isterim.” diye konuştu.
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