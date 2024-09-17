Almanya’da uçaklar peş peşe kalkıyor! Sınır dışı ediliyorlar

28 Afgan, Katar Havayolları’na ait bir uçağa bindirildi ve Kabil’e gönderildi. Aralarında yaralama, soygun, tecavüz ve çeşitli suçlara karışanların bulunduğu 28 kişinin her birine iki Alman polisi eşlik etti. Uçak, Leipzig/Halle Havaalanı’ndan doğrudan Kabil’e uçtu. Almanya, Taliban rejimini tanımadığı için Katar’ın yardımı ile bu uçuşun ve iadenin gerçekleştiği belirtiliyor.





Bu uçuşlar, SPD- Yeşiller ve Liberal hükümetin, geri göndermeler konusunda kararlılığının da göstergesi oldu. Bu yıl, geçen yıla göre sınır dışı edilenlerin sayısında yüzde 30’dan fazla artış var.





Kısa sürede Türkiye’ye de "sınır dışı uçaklarının" havalanması bekleniyor. Çünkü, Almanya’ya kaçak yollarla gelen Türklerin iltica başvurularının yüzde 90’ı reddediliyor.





Türk, Suriyeli, Afgan ya da başka milletten biri ilk olarak Bulgaristan’a ayak basmışsa, Almanya onu işlemlerinin orada devam etmesi için geri gönderiyor. Bunlar, ilticaları kabul edilmezse, oradan da Türkiye’ye gönderilecek.





Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre yasa dışı göçe ya da ülkeye sadece ekonomik nedenlerle gelmek isteyenlere engel olmak isteyen Almanya, sınır kontrollerine başlarken, sınır dışı etme uygulamaları da hızlandı. Almanya’dan artık "sınır dışı uçakları" kalkıyor. Sırbistan, Karadağ, Afganistan, Bulgaristan’a uçuşlar başladı. Sıranın Türkiye’ye gelmesi an meselesi...Dün de Hamburg’dan Polonyalı bir şirkete ait uçağa bindirilen, AB ülkesi olmayan Sırbistan ve Makedonya’dan gelmiş ve sığınma talepleri reddedilmiş olan 36 kişi ülkelerine iade edildi.Uçakta ayrıca Almanya’da çeşitli suçlara bulaşmış Sırp ve Makedonların da bulunduğu açıklandı. Bu yıl, bu iki ülkeye geri gönderilen kişi sayısının 795’e ulaştığı açıklandı.Türkiye’den kaçak yollarla Almanya’ya gelen, suça karışan veya ilticalarının reddi kesinleşenler de sınır dışı edilebilecek. Çünkü, Türkiye ile AB ve Almanya arasında "Geri Kabul Anlaşması" var. Bu anlaşma gereği, Türkiye kaçak olarak giden ve sığınma hakkı bulunmayanları geri alacak.Sınır dışı uçakları, bir süredir Sofya’ya da gidiyor. Bu uçaklarda genellikle, ilk olarak Bulgaristan’a giriş yapmış kaçaklar bulunuyor. AB anlaşmaları gereği, bir göçmen ilk ayak bastığı ya da ilk kez kaydedildiği ülkede ancak iltica işlemlerinin bitmesini beklemek durumunda.Almanya, iade işlemlerinde o kadar ciddi ki Başbakan Scholz, Tacikistan, Özbekistan ve Afrika ülkelerine gidip "Geri Kabul Anlaşmaları" imzaladı. Bu ülkeler, ayrıca komşu ülkelere iadeler için de aracılık yapmayı kabul etti. Almanya ise, gerektiğinde bu ülkelerden nitelikli personel alımında kolaylık sağlayacak.