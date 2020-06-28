Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da vekil sayısının 750 ile sınırlandırılması gündemde /28 Haziran 2020 09:17

Almanya’da vekil sayısının 750 ile sınırlandırılması gündemde

Almanya'da seçim yasası tartışmaları sürerken Hrıstiyan Demokratlardan milletvekili sayısını gelecek seçimlerde 750 ile sınırlama teklifi geldi.

SHABER3.COM

Alman siyasetinde seçim yasasının nasıl reform edileceği tartışması sürerken tarafları uzlaştıracak bir öneri geldi. Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, Federal Meclis'te milletvekili sayısını 750 seviyesinde tutmayı öneren bir teklif hazırladı. ARD'nin haberine göre Brinkhaus teklifini pazartesi günü başkanlık ettiği meclis grubuna sunacak.

Almanya'da koalisyonun diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti de Brinkhaus'un teklifini kabul edebileceği yönünde işaretler verdi. Teklife göre vekil sayısının 750 olarak belirlenmesi sadece 2021 genel seçimleriyle sınırlı olacak. 2025 yılına kadar da kapsamlı bir seçim yasası reformuna gidilmesi ve bu kapsamda seçim çevrelerinin sayısının azaltılması isteniyor.

Reform yapılmazsa vekil sayısı 800'ü geçebilir

Federal Meclis'te şu anda 709 milletvekili görev yapıyor. Ancak seçim yasasında reforma gidilmemesi halinde gelecek seçimlerde Federal Meclis'teki vekil sayısının 800'ü geçebileceği belirtiliyor.

Prensipte Alman meclisinin 598 milletvekilinden oluşması öngörülüyor. Ancak Alman seçim yasası partilere fazla milletvekili çıkarma imkanı tanıyor. Zira Almanya'da seçmenler hem doğrudan bir adaya oy vererek o kişiyi milletvekili olarak meclise gönderebiliyor, hem de partiye oy vererek o partiden bir kişinin milletvekili olarak meclise gitmesini sağlayabiliyorlar.

Almanya'da seçim yasasıyla ilgili tartışmalar yeni değil. Ancak 2021 genel seçimlerinin yakınlaşması ve kısa süre sonra yaz tatiline girilecek olması nedeniyle tartışmaları sonuçlandırma ihtiyacı artıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’da vekil sayısının 750 ile sınırlandırılması... Sonraki Haber >>

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:25:30